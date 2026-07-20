Ayvalık Belediyesi, Eş Zamanlı Çalışmalarla Ulaşım Konforunu Artırıyor

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde sürdürülen planlı üstyapı çalışmaları kapsamında Ali Çetinkaya Mahallesi son durak bölgesinde doğal gaz altyapısı nedeniyle bozulan yollar yenilenirken, kaldırım imalatları da tamamlandı. Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Ulaşım konforunu artıracak yatırımlarına devam ediyoruz" dedi.

Ayvalık Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü planlı üstyapı çalışmalarıyla ulaşım altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. Ali Çetinkaya Mahallesi son durak bölgesinde doğal gaz altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollar yenilenirken, kaldırım imalatları da tamamlandı. Ekipler, Cunda Alibey Adası Arka Deniz mevkii ile Küçükköy Değirmenler Caddesi'nde ise yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, altyapısı tamamlanan bölgelerde modern, güvenli ve uzun ömürlü yollar oluşturmak amacıyla çalışmalarını planlı bir şekilde yürütüyor. Vatandaşların daha konforlu ve güvenli bir ulaşıma kavuşmasını hedefleyen belediye, kaldırım düzenlemeleriyle de yaya güvenliğini ön planda tutuyor.

Ergin, kentin dört bir yanında yatırımların kararlılıkla devam ettiğini belirterek, "Ayvalık'ın hiçbir mahallesini, hiçbir sokağını geride bırakmıyoruz. Kentimizin ihtiyaç duyduğu her noktaya planlı bir şekilde ulaşıyor, altyapı çalışmaları tamamlanan bölgelerde üstyapıyı hızla yeniliyoruz. Amacımız hemşehrilerimize güvenli, konforlu ve modern bir ulaşım ağı sunmak. Cunda'dan Küçükköy'e, Ali Çetinkaya Mahallesi'nden kentimizin tüm mahallelerine kadar çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" diye konuştu.

Yol ve kaldırım yatırımlarını program dahilinde sürdürerek kent estetiğini güçlendirmeyi, ulaşım konforunu artırmayı ve yaşam kalitesini yükseltmeyi hedeflediklerini hatırlatan Ergin, ekiplerin belirlenen program doğrultusunda Ayvalık'ın farklı mahallelerinde üstyapı çalışmalarına kesintisiz devam edeceklerini sözlerine ekledi.