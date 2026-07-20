Ayvalık Belediyesi, Eş Zamanlı Çalışmalarla Ulaşım Konforunu Artırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ayvalık Belediyesi, Eş Zamanlı Çalışmalarla Ulaşım Konforunu Artırıyor

20.07.2026 15:06  Güncelleme: 16:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ayvalık Belediyesi, doğal gaz altyapısı nedeniyle bozulan yolları yenileyip kaldırım imalatlarını tamamladı. Başkan Ergin, ulaşım konforunu artıracak yatırımların sürdüğünü belirtti.

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde sürdürülen planlı üstyapı çalışmaları kapsamında Ali Çetinkaya Mahallesi son durak bölgesinde doğal gaz altyapısı nedeniyle bozulan yollar yenilenirken, kaldırım imalatları da tamamlandı. Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Ulaşım konforunu artıracak yatırımlarına devam ediyoruz" dedi.

Ayvalık Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü planlı üstyapı çalışmalarıyla ulaşım altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. Ali Çetinkaya Mahallesi son durak bölgesinde doğal gaz altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollar yenilenirken, kaldırım imalatları da tamamlandı. Ekipler, Cunda Alibey Adası Arka Deniz mevkii ile Küçükköy Değirmenler Caddesi'nde ise yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, altyapısı tamamlanan bölgelerde modern, güvenli ve uzun ömürlü yollar oluşturmak amacıyla çalışmalarını planlı bir şekilde yürütüyor. Vatandaşların daha konforlu ve güvenli bir ulaşıma kavuşmasını hedefleyen belediye, kaldırım düzenlemeleriyle de yaya güvenliğini ön planda tutuyor.

Ergin, kentin dört bir yanında yatırımların kararlılıkla devam ettiğini belirterek, "Ayvalık'ın hiçbir mahallesini, hiçbir sokağını geride bırakmıyoruz. Kentimizin ihtiyaç duyduğu her noktaya planlı bir şekilde ulaşıyor, altyapı çalışmaları tamamlanan bölgelerde üstyapıyı hızla yeniliyoruz. Amacımız hemşehrilerimize güvenli, konforlu ve modern bir ulaşım ağı sunmak. Cunda'dan Küçükköy'e, Ali Çetinkaya Mahallesi'nden kentimizin tüm mahallelerine kadar çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" diye konuştu.

Yol ve kaldırım yatırımlarını program dahilinde sürdürerek kent estetiğini güçlendirmeyi, ulaşım konforunu artırmayı ve yaşam kalitesini yükseltmeyi hedeflediklerini hatırlatan Ergin, ekiplerin belirlenen program doğrultusunda Ayvalık'ın farklı mahallelerinde üstyapı çalışmalarına kesintisiz devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ulaşım, Güncel, Turizm, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayvalık Belediyesi, Eş Zamanlı Çalışmalarla Ulaşım Konforunu Artırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözü dönmüşlüğün bu kadarı ’pes’ dedirtti: 7 aylık bebeğe bile acımadılar Gözü dönmüşlüğün bu kadarı 'pes' dedirtti: 7 aylık bebeğe bile acımadılar!
Sapanca Gölü’ndeki pamuksu tabakanın nedeni ortaya çıktı Sapanca Gölü'ndeki pamuksu tabakanın nedeni ortaya çıktı
Sapanca Gölü’ndeki pamuksu tabakanın nedeni ortaya çıktı Sapanca Gölü'ndeki pamuksu tabakanın nedeni ortaya çıktı
Eski eş evi ateşe verdi anne ve 2 kızı banyoya sığınarak kurtuldu Eski eş evi ateşe verdi; anne ve 2 kızı banyoya sığınarak kurtuldu
İşte Oğuzhan Uğur’un emniyetteki ilk ifadesi İşte Oğuzhan Uğur'un emniyetteki ilk ifadesi
Anlaşma sağlandı: Dusan Tadic geri dönüyor Anlaşma sağlandı: Dusan Tadic geri dönüyor

16:06
Haluk Levent, 25 dairesi olan ailenin hayatını karartı: Başımıza silah dayandı
Haluk Levent, 25 dairesi olan ailenin hayatını karartı: Başımıza silah dayandı
15:56
Gözaltındaki polislerin şoke eden mesajlaşması Vatandaşın tüm mahremini çeteye sunmuşlar
Gözaltındaki polislerin şoke eden mesajlaşması! Vatandaşın tüm mahremini çeteye sunmuşlar
15:43
Evlere neden giriyorlar Dev çekirgelerin sırrı çözüldü
Evlere neden giriyorlar? Dev çekirgelerin sırrı çözüldü
15:18
Hava durumu bir gecede değişecek AKOM, tarih vererek uyardı
Hava durumu bir gecede değişecek! AKOM, tarih vererek uyardı
14:20
Hamas’ın yeni lideri belli oldu
Hamas'ın yeni lideri belli oldu
13:46
Memurların rüşvet yazışmaları Uyuşturucu taşıyan tır için 270 bin Euro istemişler
Memurların rüşvet yazışmaları! Uyuşturucu taşıyan tır için 270 bin Euro istemişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2026 16:44:47. #.0.2#
SON DAKİKA: Ayvalık Belediyesi, Eş Zamanlı Çalışmalarla Ulaşım Konforunu Artırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.