Azerbaycan Büyükelçisi Mammadov: 'Yanımızda Türkiye'den Başka Hiçbir Devlet Olmadı' - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Azerbaycan Büyükelçisi Mammadov: 'Yanımızda Türkiye'den Başka Hiçbir Devlet Olmadı'

Azerbaycan Büyükelçisi Mammadov: \'Yanımızda Türkiye\'den Başka Hiçbir Devlet Olmadı\'

Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Rashad Mammadov, 'İki Devlet, Bir Zafer: Karabağ'ın Kurtuluşu' etkinliğinde, Azerbaycan'a yanı başında sadece Türkiye'nin yardım ettiğini belirtti. Mammadov, uluslararası yardım çağrılarına yanıt verilmediğini, Türkiye'nin en zor dönemlerinde dahi Azerbaycan'a destek olduğunu vurguladı. Etkinlik, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki dostluk bağlarının pekiştirilmesi amacıyla düzenlendi.

05.11.2024 18:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AZERBAYCAN Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Rashad Mammadov, "Bizim yanımızda hiçbir devlet olmadı. Bize bir çadır getirip veren olmadı, bir ekmek getirip veren olmadı. Ne Müslüman kardeşlerimiz ne Hristiyanlar ne de öbürleri, kimse yardım etmedi. Biz onların kapılarını çaldık, sırada bekledik, yardım istedik kimse olmadı, bir Türkiye'den başka" dedi.

Eskişehir İl Kültür Turizm Müdürlüğü ev sahipliğinde, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlenmesi ve ortak zafer sevincinin paylaşılması amacıyla, 'İki Devlet, Bir Zafer: Karabağ'ın Kurtuluşu' konulu etkinlik düzenlendi. İl Kültür Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi'nde düzenlenen etkinliğe Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Rashad Mammadov, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Askeri Ateşesi Tuğgeneral Zaur Zeynalov, protokol üyeleri ve Eskişehir'de okuyan Azerbaycanlı öğrenciler katıldı. Program, Büyükelçi Mammadov'un, Vali Aksoy ile birlikte İl Kültür Turizm Müdürlüğü'nün Güzel Sanatlar Galerisi içerisinde hazırlanan 'Karabağ Zaferi' temalı fotoğraf sergisini gezmesiyle başladı. Açılış konuşmasını yapan Vali Aksoy, "Azerbaycan ve Türkiye, ifade edildiği üzere, tek millet iki devlet olarak varlığını sürdüren, tarihten gelen birlikteliği Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, çok daha üst noktalara taşıyan bir anlayışla, günümüze kadar yükselen bir değerle gelmiştir. Karabağ'ın uzun yıllardır işgal altında kalması ve sonrasında ortaya konan mücadele ile buranın özgürlüğüne kavuşması, sadece Azerbaycan'da ve Türkiye'de değil, Türk Dünyası'nda da mutluluk yaratmıştır" diye konuştu.

'KAYBETMEDEN YILMADIK, AYAKTA KALDIK'

Vali Aksoy'un açılış konuşmasının ardından söyleşi için sahneye gelen Büyükelçi Mammadov, "30 yıla yakın, Ermenistan'dan topraklarımızı kurtarmak için her şeyi yaptık. Bize kimse yardımcı olmadı. Uluslararası teşkilatlar, büyük büyük demokrasiden konuşmayı seven devletler, hepsi gelip gittiler. Sonunda bize dediler ki; 'Siz bu duruma razı gelin, orası onların topraklarıdır, onlar orada devlet kuracaklar. Siz buna razı gelin' dediler. Biz ise bu kaybetmeden yılmadık, ayakta kaldık. Bu durumdayken, bizim yanımızda hiçbir devlet olmadı. Bize bir çadır getirip veren olmadı, bir ekmek getirip veren olmadı. Ne Müslüman kardeşlerimiz, ne Hristiyanlar, ne de öbürleri, kimse yardım etmedi. Biz onların kapılarını çaldık, sırada bekledik, yardım istedik kimse olmadı, bir Türkiye'den başka. Türkiye, en fakir dönemimizde aldı bizim çocuklarımıza eğitim verdi. Onlara burs sağladı. Yemek verdiler, kalacak yer verdiler. Türkiye'nin de ekonomik olarak zayıf bir dönemiydi ama Türkiye bize yardım etti. Türkiye bizim askerlerimizi alıp, 16-17 yaşında çocuklarımızı alıp, bugün buradaki Fatih Paşamız gibi, Karabağ'ı alan, özel kuvvetler komutanı olan, iki dönem savaşta yara almış bu kişi, 16-17 yaşında gelip, burada Kara Harp Okulu'nda eğitim aldı. Şimdi orduyu yönetiyor" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, Büyükelçi Rashad Mammadov ile Vali Hüseyin Aksoy'un birbirlerine hediye takdim etmesi ve toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Azerbaycan, Azerbaycan, Diplomasi, Karabağ, Türkiye, Güncel, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Güncel Azerbaycan Büyükelçisi Mammadov: 'Yanımızda Türkiye'den Başka Hiçbir Devlet Olmadı' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:15 Ebru Gündeş’e 69 milyon krizi bitmeden yeni iddia: O konsere tam 71 milyon TL ödenmiş Ebru Gündeş'e 69 milyon krizi bitmeden yeni iddia: O konsere tam 71 milyon TL ödenmiş
17:03 ’’İstismar ediliyor’’ dediği Ahmet Türk’ten Bahçeli’ye karşılık geldi ''İstismar ediliyor'' dediği Ahmet Türk'ten Bahçeli'ye karşılık geldi
16:09 Hiç rol almadığı filmle servet kazandı Hiç rol almadığı filmle servet kazandı
16:08 Öcalan’ı ikinci kez Meclis’e çağıran Bahçeli’ye DEM Parti’den yanıt Öcalan'ı ikinci kez Meclis'e çağıran Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt
15:17 ABD yeni başkanı için sandık başında ABD yeni başkanı için sandık başında
08:02 Su faturasını gören yaşlı kadın kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Su faturasını gören yaşlı kadın kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
07:44 Silahlı saldırıda can veren Başkan Hilmi Şen, AK Parti’ye geçme hazırlığı yapıyormuş Silahlı saldırıda can veren Başkan Hilmi Şen, AK Parti'ye geçme hazırlığı yapıyormuş
07:40 Jose Mourinho’nun yıllar önceki videosu yeniden gündem oldu Jose Mourinho'nun yıllar önceki videosu yeniden gündem oldu
07:24 Başbakanlık ofisinden gizli bilgi sızdıran Netanyahu’nun yardımcısı dahil 4 kişi tutuklandı Başbakanlık ofisinden gizli bilgi sızdıran Netanyahu'nun yardımcısı dahil 4 kişi tutuklandı
07:23 Wanda Nara canlı yayında yeni sevgilisiyle öpüştü Wanda Nara canlı yayında yeni sevgilisiyle öpüştü
07:16 Seçim heyecanın yaşandığı ABD’de bombalı saldırı planlayan şahıs gözaltına alındı Seçim heyecanın yaşandığı ABD'de bombalı saldırı planlayan şahıs gözaltına alındı
01:33 Menekşe, misafirliğe gittiği evde feci şekilde can verdi ’’Çığlıklarını duydum’’ Menekşe, misafirliğe gittiği evde feci şekilde can verdi! ''Çığlıklarını duydum''
00:44 BDDK’dan yeni karar: Üç yeni banka kuruluyor BDDK'dan yeni karar: Üç yeni banka kuruluyor
00:13 ABD’de yeni başkan kim olacak Seçime saatler kala kritik sonuçlar geldi ABD'de yeni başkan kim olacak? Seçime saatler kala kritik sonuçlar geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2024 19:21:37. #1.12#
SON DAKİKA: Azerbaycan Büyükelçisi Mammadov: 'Yanımızda Türkiye'den Başka Hiçbir Devlet Olmadı' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.