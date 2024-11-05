Azerbaycan Büyükelçisi Mammadov: \'Yanımızda Türkiye\'den Başka Hiçbir Devlet Olmadı\'

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AZERBAYCAN Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Rashad Mammadov, "Bizim yanımızda hiçbir devlet olmadı. Bize bir çadır getirip veren olmadı, bir ekmek getirip veren olmadı. Ne Müslüman kardeşlerimiz ne Hristiyanlar ne de öbürleri, kimse yardım etmedi. Biz onların kapılarını çaldık, sırada bekledik, yardım istedik kimse olmadı, bir Türkiye'den başka" dedi.

Eskişehir İl Kültür Turizm Müdürlüğü ev sahipliğinde, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlenmesi ve ortak zafer sevincinin paylaşılması amacıyla, 'İki Devlet, Bir Zafer: Karabağ'ın Kurtuluşu' konulu etkinlik düzenlendi. İl Kültür Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi'nde düzenlenen etkinliğe Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Rashad Mammadov, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Askeri Ateşesi Tuğgeneral Zaur Zeynalov, protokol üyeleri ve Eskişehir'de okuyan Azerbaycanlı öğrenciler katıldı. Program, Büyükelçi Mammadov'un, Vali Aksoy ile birlikte İl Kültür Turizm Müdürlüğü'nün Güzel Sanatlar Galerisi içerisinde hazırlanan 'Karabağ Zaferi' temalı fotoğraf sergisini gezmesiyle başladı. Açılış konuşmasını yapan Vali Aksoy, "Azerbaycan ve Türkiye, ifade edildiği üzere, tek millet iki devlet olarak varlığını sürdüren, tarihten gelen birlikteliği Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, çok daha üst noktalara taşıyan bir anlayışla, günümüze kadar yükselen bir değerle gelmiştir. Karabağ'ın uzun yıllardır işgal altında kalması ve sonrasında ortaya konan mücadele ile buranın özgürlüğüne kavuşması, sadece Azerbaycan'da ve Türkiye'de değil, Türk Dünyası'nda da mutluluk yaratmıştır" diye konuştu.

'KAYBETMEDEN YILMADIK, AYAKTA KALDIK'

Vali Aksoy'un açılış konuşmasının ardından söyleşi için sahneye gelen Büyükelçi Mammadov, "30 yıla yakın, Ermenistan'dan topraklarımızı kurtarmak için her şeyi yaptık. Bize kimse yardımcı olmadı. Uluslararası teşkilatlar, büyük büyük demokrasiden konuşmayı seven devletler, hepsi gelip gittiler. Sonunda bize dediler ki; 'Siz bu duruma razı gelin, orası onların topraklarıdır, onlar orada devlet kuracaklar. Siz buna razı gelin' dediler. Biz ise bu kaybetmeden yılmadık, ayakta kaldık. Bu durumdayken, bizim yanımızda hiçbir devlet olmadı. Bize bir çadır getirip veren olmadı, bir ekmek getirip veren olmadı. Ne Müslüman kardeşlerimiz, ne Hristiyanlar, ne de öbürleri, kimse yardım etmedi. Biz onların kapılarını çaldık, sırada bekledik, yardım istedik kimse olmadı, bir Türkiye'den başka. Türkiye, en fakir dönemimizde aldı bizim çocuklarımıza eğitim verdi. Onlara burs sağladı. Yemek verdiler, kalacak yer verdiler. Türkiye'nin de ekonomik olarak zayıf bir dönemiydi ama Türkiye bize yardım etti. Türkiye bizim askerlerimizi alıp, 16-17 yaşında çocuklarımızı alıp, bugün buradaki Fatih Paşamız gibi, Karabağ'ı alan, özel kuvvetler komutanı olan, iki dönem savaşta yara almış bu kişi, 16-17 yaşında gelip, burada Kara Harp Okulu'nda eğitim aldı. Şimdi orduyu yönetiyor" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, Büyükelçi Rashad Mammadov ile Vali Hüseyin Aksoy'un birbirlerine hediye takdim etmesi ve toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.