Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Aliyev ile telefonda görüştü.

Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuların da ele alındığı görüşmede, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü tebrik etti.