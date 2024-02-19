Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye ve Azerbaycan birliği Avrasya için önemlidir - Son Dakika
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye ve Azerbaycan birliği Avrasya için önemlidir

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye ve Azerbaycan birliği Avrasya için önemlidir

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye ve Azerbaycan'ın birliğinin sadece bölge için değil Avrasya için de önemli bir etki yarattığını belirtti. Aliyev, iki ülke arasındaki güçlü ilişkilerin bölgedeki istikrar ve güvenliğe katkı sağladığını vurguladı.

19.02.2024 16:45
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Türkiye ve Azerbaycan birliği sadece bölge için değil Avrasya için önemli etkendir"

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye ve Azerbaycan birliği Avrasya için önemlidir - Son Dakika
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