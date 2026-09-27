Azerbaycan'da 2. Karabağ Savaşı'nın 6. yılında şehitler anıldı - Son Dakika
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Azerbaycan'da 2. Karabağ Savaşı'nın 6. yılında şehitler anıldı

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Azerbaycan\'da 2. Karabağ Savaşı\'nın 6. yılında şehitler anıldı
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Azerbaycan'da, Ermenistan'ın işgali altındaki toprakların kurtarılması amacıyla 27 Eylül 2020'de başlatılan ve 44 gün süren 2. Karabağ Savaşı'nın 6. yılında şehitler anıldı.

Azerbaycan'da, Ermenistan'ın işgali altındaki toprakların kurtarılması amacıyla 27 Eylül 2020'de başlatılan ve 44 gün süren 2. Karabağ Savaşı'nın 6. yılında şehitler anıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ile "Şehitleri Anma Günü" dolayısıyla Zafer Anıtı'nı ziyaret etti. Aliyev, anıta çelenk sundu.

Başkent Bakü'de vatandaşlar ve şehit yakınları da Askeri Şehitlik'i ziyaret etti. Şehit mezarlarına çiçek bırakan ve dua eden vatandaşlar, zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığınca "Şehitleri Anma Günü" dolayısıyla yayımlanan bildiride, 27 Eylül 2020'de başlayan 44 günlük savaşın ülkenin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin yeniden tesis edilmesiyle sonuçlandığı belirtildi.

Bildiride, şehitlerin anısına gösterilebilecek en büyük saygının bağımsızlık, toprak bütünlüğü, egemenlik ve milli dayanışma değerlerinin korunmasının yanı sıra bölgede kalıcı barış ve güvenliğin güçlendirilmesi olduğu ifade edildi.

Ombudsman Aliyeva'dan insan hakları vurgusu

Azerbaycan Ombudsmanı Sabina Aliyeva da yayımladığı mesajda, savaş sırasında sivillerin yaşam ve sağlığına verilen zarar ile yerleşim yerleri ve sivil altyapının tahrip edilmesinin ciddi insani sonuçlar doğurduğunu vurguladı.

Aliyeva, savaş ve çatışmalar nedeniyle ihlal edilen insan haklarının yeniden tesis edilmesi, kayıp kişilerin akıbetinin belirlenmesi, mayın ve patlamamış mühimmatla kirlenmiş bölgelerin temizlenmesi ile yurtlarını terk etmek zorunda kalan insanların güvenli ve onurlu şekilde topraklarına dönüşünün sağlanmasını savaş sonrası dönemin başlıca insani öncelikleri arasında gösterdi.

Ombudsman Aliyeva, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış gündemindeki ilerlemelerin ve barış anlaşmasının sonuçlandırılması yönündeki gelişmelerin bölgenin geleceği açısından önem taşıdığını aktardı, kalıcı barışın sağlanmasının uluslararası toplum dahil ilgili tüm tarafların sorumluluğunda olduğunu kaydetti.

2. Karabağ Savaşı'nda 2 bin 908 Azerbaycan askeri şehit olmuştu. Savaşın başladığı tarih olan 27 Eylül, "Şehitleri Anma Günü" ilan edilmişti.

Kaynak: AA
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