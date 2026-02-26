Azerbaycan'da Hocalı Katliamı'nın kurbanları anılıyor

Azerbaycan'da, Ermeni güçlerinin 26 Şubat 1992'de işlediği Hocalı Katliamı'nın kurbanları anılıyor.

Azerbaycanlılar, Ermenilerin Hocalı'da katlettiği 613 kişiyi anmak için Bakü'deki Ana Feryadı Anıtı'nda bir araya geldi.

Anıta karanfil bırakan vatandaşlar, katliamın kurbanlarını anarken katliamdan kurtulan Hocalılılar ve hayatını kaybedenlerin yakınları da anıtı ziyaret etti.

Dua eden bazı şehit yakınları ve vatandaşların, gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

"Sadece Azerbaycan'ın değil, Türk milletinin ortak acısı"

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Büyükelçilik çalışanları ile Bakü'deki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de Ana Feryadı Anıtı'nı ziyaret ederek Hocalı Katliamı'nın kurbanlarını andı.

Büyükelçi Akgün, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ermeni silahlı güçleri tarafından katledilen masum ve sivil 613 insanın acısını hala yüreklerinde hissettiklerini söyledi.

Akgün, "O günlerde yaşanan acılar sadece Azerbaycan'ın değil, Türk milletinin ortak acısıdır ve tarihimizde unutulmayacak acılardan birisidir. Bu acıların bir kez daha yaşanmaması için Türkiye ve Azerbaycan olarak her zaman birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Hocalı'da neler oldu?

Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Azerbaycan'a karşı toprak iddiasında bulunmaya başlayan ve saldırıya geçen Ermeniler, 1991'in son günlerinde ablukaya aldıkları, bölgenin tek havaalanına sahip ve stratejik önem taşıyan Hocalı'yı ele geçirmek için harekete geçti.

Aylar süren saldırılarını 25 Şubat 1992'de yoğunlaştıran Ermeniler, gece Sovyet Rus ordusunun o zaman Hankendi'de bulunan 366. motorize alayının da yardımıyla üç koldan saldırdı.

Sadece işgalle yetinmeyen Ermeniler, sivilleri toplu şekilde katlederek ve esirlere acımasızca işkence yaparak 20. yüzyılın en kanlı katliamlarından birine imza attı. O dönemde çekilen görüntüler ve fotoğraflar, katliamın büyüklüğünü ortaya koyuyor.

Daha önce 7 bin kişinin yaşadığı Hocalı'da savunmasız durumdaki 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü çocuk 613 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti. Katliamdan 487 kişi ağır yaralı kurtuldu, Ermeni güçleri 1275 kişiyi esir aldı, bunların 150'sinden hala haber alınamadı.