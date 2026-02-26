Azerbaycan'da Hocalı Katliamı'nın kurbanları anılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Azerbaycan'da Hocalı Katliamı'nın kurbanları anılıyor

26.02.2026 12:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan'da, Ermeni güçlerinin 26 Şubat 1992'de işlediği Hocalı Katliamı'nın kurbanları anılıyor.

Azerbaycan'da, Ermeni güçlerinin 26 Şubat 1992'de işlediği Hocalı Katliamı'nın kurbanları anılıyor.

Azerbaycanlılar, Ermenilerin Hocalı'da katlettiği 613 kişiyi anmak için Bakü'deki Ana Feryadı Anıtı'nda bir araya geldi.

Anıta karanfil bırakan vatandaşlar, katliamın kurbanlarını anarken katliamdan kurtulan Hocalılılar ve hayatını kaybedenlerin yakınları da anıtı ziyaret etti.

Dua eden bazı şehit yakınları ve vatandaşların, gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

"Sadece Azerbaycan'ın değil, Türk milletinin ortak acısı"

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Büyükelçilik çalışanları ile Bakü'deki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de Ana Feryadı Anıtı'nı ziyaret ederek Hocalı Katliamı'nın kurbanlarını andı.

Büyükelçi Akgün, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ermeni silahlı güçleri tarafından katledilen masum ve sivil 613 insanın acısını hala yüreklerinde hissettiklerini söyledi.

Akgün, "O günlerde yaşanan acılar sadece Azerbaycan'ın değil, Türk milletinin ortak acısıdır ve tarihimizde unutulmayacak acılardan birisidir. Bu acıların bir kez daha yaşanmaması için Türkiye ve Azerbaycan olarak her zaman birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Hocalı'da neler oldu?

Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Azerbaycan'a karşı toprak iddiasında bulunmaya başlayan ve saldırıya geçen Ermeniler, 1991'in son günlerinde ablukaya aldıkları, bölgenin tek havaalanına sahip ve stratejik önem taşıyan Hocalı'yı ele geçirmek için harekete geçti.

Aylar süren saldırılarını 25 Şubat 1992'de yoğunlaştıran Ermeniler, gece Sovyet Rus ordusunun o zaman Hankendi'de bulunan 366. motorize alayının da yardımıyla üç koldan saldırdı.

Sadece işgalle yetinmeyen Ermeniler, sivilleri toplu şekilde katlederek ve esirlere acımasızca işkence yaparak 20. yüzyılın en kanlı katliamlarından birine imza attı. O dönemde çekilen görüntüler ve fotoğraflar, katliamın büyüklüğünü ortaya koyuyor.

Daha önce 7 bin kişinin yaşadığı Hocalı'da savunmasız durumdaki 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü çocuk 613 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti. Katliamdan 487 kişi ağır yaralı kurtuldu, Ermeni güçleri 1275 kişiyi esir aldı, bunların 150'sinden hala haber alınamadı.

Kaynak: AA

Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Azerbaycan'da Hocalı Katliamı'nın kurbanları anılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu 6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu
Skriniar’dan Saran’a söz: Çok daha erken döneceğim Skriniar'dan Saran'a söz: Çok daha erken döneceğim
Acun görmesin: Survivor’da kurgucuyu işinden edecek hata Acun görmesin: Survivor'da kurgucuyu işinden edecek hata
İstanbullular dikkat Kar yağışı için saat verildi İstanbullular dikkat! Kar yağışı için saat verildi
İrem Derici cephesinde ayrılık iddiası, mutluluk pozlarını tek tek sildi İrem Derici cephesinde ayrılık iddiası, mutluluk pozlarını tek tek sildi
En çok bekar, bu şehrimizde Bu yüzden evlenemiyormuş En çok bekar, bu şehrimizde! Bu yüzden evlenemiyormuş

13:16
Bakan Gürlek ilk kez açıkladı Adnan Oktar’la ilgili çarpıcı detay
Bakan Gürlek ilk kez açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay
12:48
Yer: Diyarbakır Namazı kıldı, çıkışta cami görevlilerine saldırdı
Yer: Diyarbakır! Namazı kıldı, çıkışta cami görevlilerine saldırdı
12:32
“Liverpool mu Tottenham mı“ sorusuna Osimhen’den beklenmedik yanıt
"Liverpool mu Tottenham mı?" sorusuna Osimhen'den beklenmedik yanıt
12:30
Netanyahu’ya sarıldığı fotoğrafın bedeli ağır oldu
Netanyahu'ya sarıldığı fotoğrafın bedeli ağır oldu
12:07
İlk kez paylaşıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın solundaki bıçkın delikanlıyı tanıdınız mı
İlk kez paylaşıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın solundaki bıçkın delikanlıyı tanıdınız mı?
12:02
MSB’den düşen F-16 uçağıyla ilgili açıklama Şehit pilot canını hiçe saymış
MSB'den düşen F-16 uçağıyla ilgili açıklama! Şehit pilot canını hiçe saymış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 13:22:25. #7.12#
SON DAKİKA: Azerbaycan'da Hocalı Katliamı'nın kurbanları anılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.