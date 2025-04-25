Azerbaycan'dan Bayrak Yakma Kınaması

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, 1915 olaylarının yıl dönümü nedeniyle Erivan ve Paris'te düzenlenen gösterilerde Azerbaycan bayrağının yakılmasını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, " Ermenistan'ın başkenti Erivan'da 23 Nisan'da düzenlenen yürüyüşte ve Fransa'nın başkenti Paris'te 24 Nisan'da Ermeni cemaatinin bir araya geldiği toplantıda Azerbaycan bayrağının yakılmasını şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Ermenistan ve Fransa hükümetlerinin, etnik kökene dayalı nefreti yansıtan bu tür kampanyaları zamanında durdurması ve gerekli güvenlik önlemlerini alması gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ermenistan ve Fransa hükümetleri bu eylemlerin faillerini cezai sorumluluğa tabi tutmalıdır. Ermenistan'da ve ötesinde intikamcı ve etnik nefrete dayalı zihniyetin hala güçlü ve açık tezahürü olan bu tür eylemler, uluslararası düzeyde kınanmalı ve engellenmelidir."