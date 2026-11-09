Azerbaycan Dışişleri, İzmir'deki fabrika patlamasında ölenler için başsağlığı diledi

Azerbaycan Dışişleri, İzmir'deki fabrika patlamasında ölenler için başsağlığı dilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İzmir'deki fabrika patlamasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Bakanlık, can kayıpları ve yaralanmalardan üzüntü duyduğunu belirterek ölenlerin ailelerine, yaralılara ve kardeş Türkiye ile Türk halkına başsağlığı diledi.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İzmir'de bir fabrikada meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, İzmir'deki patlamada can kayıpları ve yaralanmalar meydana gelmesinden derin üzüntü duyulduğu belirtildi.
Paylaşımda, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilendiği bildirildi.
Ayrıca yaşanan facia nedeniyle kardeş Türkiye'ye ve Türk halkına başsağlığı dilekleri iletildiği ifade edildi.
Kaynak: AA
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