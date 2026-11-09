Azerbaycan Dışişleri, İzmir'deki fabrika patlamasında ölenler için başsağlığı diledi

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İzmir'de bir fabrikada meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, İzmir'deki patlamada can kayıpları ve yaralanmalar meydana gelmesinden derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

Paylaşımda, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilendiği bildirildi.

Ayrıca yaşanan facia nedeniyle kardeş Türkiye'ye ve Türk halkına başsağlığı dilekleri iletildiği ifade edildi.