Azerbaycan, Ermenistan ile Kayıp Vatandaşlar İçin İşbirliğine Hazır

Azerbaycan, 1. Karabağ Savaşı'nda kaybolan vatandaşlarının akıbetinin belirlenmesini için Ermenistan'la işbirliğine hazır olduğunu açıkladı.
Azerbaycan Esir, Kayıp ve Rehin Alınmış Vatandaşlardan Sorumlu Devlet Komisyonundan yapılan açıklamada, 1990'lı yılların başlarında, 1. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycanlı 3 bin 890 asker ve sivilin kaybolduğu, bunlardan sadece 25'inin cesedinin tespit edildiği belirtildi.
Ermenistan'ın ilgili kurumundan, askeri operasyonlarda kaybolan kişilerin akıbetinin belirlenmesinde işbirliği yapmaya hazır olduklarına dair beyanların yapıldığı, bunun da Azerbaycan tarafından memnuniyetle karşılandığı bildirilen açıklamada, Azerbaycan'ın bu yöndeki çabaların birleştirilmesinden yana olduğu kaydedildi.
Açıklamada, "Kayıplarımızın defin yerlerinin aranması sürecine, toplu mezarların yerleri hakkında yeterli bilgiye sahip olan ve 1994 yılına kadar Ermenistan'ın askeri operasyonlarını yürüten komutanların ve diğer yetkililerin dahil edilmesi gerekmektedir. Her iki tarafa ait kayıp kişilerin aranması için netlik ve şeffaflık ilkelerini gözeterek ve karşılıklı güven ortamında Ermenistan'ın ilgili kurumlarıyla işbirliğine hazırız." ifadeleri yer aldı.
Komisyonun açıklamasında ayrıca Azerbaycan tarafının 2. Karabağ Savaşı'ndan sonra 1713, 12-14 Eylül 2022'deki çatışmalardan sonra 157, 19 Eylül 2023'teki antiterör operasyonundan sonra ise 173 cesedi Ermenistan'a iade ettiği bilgisi paylaşıldı.
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