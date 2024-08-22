Azerbaycan Halkı İlham Aliyev'in Politikalarını Destekliyor - Son Dakika
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Azerbaycan Halkı İlham Aliyev'in Politikalarını Destekliyor

Azerbaycan'da yapılan anket çalışması, halkın büyük çoğunluğunun Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in politikalarını desteklediğini ortaya koydu. Ankete katılanların yüzde 81'i Aliyev'in politikalarını tam olarak desteklerken, yüzde 10'u kısmen desteklediğini belirtti. Seçim öncesinde yapılan anket, 1 Eylül'de yapılacak genel seçimlerin önemini vurguluyor.

22.08.2024 14:16
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Azerbaycan'da yapılan anket çalışması, halkın büyük çoğunluğunun Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in politikalarını desteklediğini ortaya koydu.

İtalya merkezli anket şirketinin, 1 Eylül'deki genel seçimler öncesinde Azerbaycan genelinde 15 Temmuz-15 Ağustos'ta yaptığı ankete göre, katılımcıların yüzde 81'i Aliyev'in uyguladığı politikaları tam, yüzde 10'u kısmen desteklediğini belirtti.

Katılımcıların yüzde 5'i Aliyev'in politikalarını desteklemediklerini ifade ederken, yüzde 4'ü görüş bildirmedi.

Azerbaycan'da 1 Eylül'de yapılacak genel seçime, Cumhurbaşkanı Aliyev'in genel başkanı olduğu Yeni Azerbaycan Partisi dahil 25 siyasi partinin adayları ile bağımsız adaylar katılacak.

Seçimde, Azerbaycan'ın yasama organı Milli Meclis'teki 125 sandalye için 1052 aday yarışacak.

Kaynak: AA

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