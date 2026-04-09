Azerbaycan ile Savunma İşbirliği Anlaşması

09.04.2026 18:39
Türkiye, Azerbaycan ile savunma sanayi için stratejik iş birliği anlaşması imzaladı.

SAVUNMA Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Azerbaycan Savunma Sanayisi Bakanlığı ile savunma sanayinde stratejik yetkinlik gelişimi ve ekosistem dönüşümünü hedefleyen iş birliği sözleşmesi imzaladıklarını açıkladı.

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Savunma sanayiinde ortaya koyduğumuz bütüncül ekosistem yaklaşımı; artık yalnızca platform ve ürün geliştirme kabiliyetiyle değil, kurumsal yapısı, yönetişim modeli ve sürdürülebilir sanayileşme anlayışıyla da uluslararası ölçekte referans alınan bir seviyeye ulaşmıştır. Dost ve kardeş ülkeler, yalnızca teknolojiye değil; bu teknolojiyi mümkün kılan sistem mimarisine de talip olmaktadır. Bu anlayış doğrultusunda; Azerbaycan Savunma Sanayisi Bakanlığı ile başkanlığımız arasında, savunma sanayiinde stratejik yetkinlik gelişimi ve ekosistem dönüşümünü hedefleyen iş birliği sözleşmesini imzaladık" dedi.

Görgün, imza altına alınan anlaşmaya ilişkin, "Savunma sanayii yönetişim modeli, tedarik ve sözleşme yönetimi yapıları, Ar-Ge, Ür-Ge ve teknoloji kazanım süreçleri, sanayileşme ve ihracat mimarisi, insan kaynağı gelişimi ve bilgi transferi alanlarında kapsamlı bir dönüşüm perspektifi oluşturulacaktır. Bu adım; iki kardeş ülke arasındaki stratejik iş birliğinin derinleşmesinin yanı sıra, Türkiye'nin savunma sanayii modelinin küresel ölçekte taşıdığı değerin somut bir yansımasıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
