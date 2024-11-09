Azerbaycan'ın Bayrak Günü Kutlandı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan'ın Devlet Bayrak Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Her zaman bir ve beraber olduğumuz, 'Tek millet, iki devlet' anlayışıyla kader ortaklığı yaptığımız kardeş ülke Azerbaycan'ın 9 Kasım Devlet Bayrak Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor; şanlı bayrağının ülkenin dört bir yanında ebediyen gururla dalgalanmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.