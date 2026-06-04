Azerbaycan-Kazakistan İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika
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Azerbaycan-Kazakistan İlişkileri Güçleniyor

Azerbaycan-Kazakistan İlişkileri Güçleniyor
04.06.2026 23:00
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Azerbaycan ve Kazakistan arasında Trans-Hazar fiber optik hattı hizmete giriyor.

Azerbaycan'ın Astana Büyükelçisi Ağalar Atamoğlanov, Azerbaycan ile Kazakistan arasında Hazar Denizi'nin altından döşenen ve "Dijital İpek Yolu" projesinin önemli ayaklarından birini oluşturan Trans-Hazar fiber optik iletişim hattının gelecek aylarda hizmete alınmasının planlandığını bildirdi.

Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü dolayısıyla Kazakistan'ın başkenti Astana'da resepsiyon düzenlendi.

Azerbaycan'ın Astana Büyükelçisi Ağalar Atamoğlanov'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen resepsiyona, Kazakistan Ulaştırma Bakanı Nurlan Sauranbayev, Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu ile çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyonda konuşan Atamoğlanov, Azerbaycan ile Kazakistan arasındaki ilişkilerin son yıllarda önemli ölçüde geliştiğini belirterek, iki ülke arasındaki işbirliğinin turizm, enerji, ulaştırma ve bölgesel entegrasyon alanlarında güçlenerek sürdüğünü söyledi.

Turizm alanındaki gelişmelere işaret eden Atamoğlanov, "2025 yılında Kazakistan'dan Azerbaycan'a gelen ziyaretçi sayısı 104 bine ulaşmış olup, bu rakam 2021 yılına kıyasla 15 kat artmıştır." dedi.

Bu yıl kardeş Kazakistan'da büyükelçi olarak görev yapmasının beşinci yılını doldurduğunu dile getiren Atamoğlanov, bu süre zarfında Azerbaycan-Kazakistan ilişkilerinin istikrarlı ve dinamik bir gelişim gösterdiğini ifade etti.

İki ülke arasında bugün neredeyse tüm konularda karşılıklı anlayış, güven ve desteğin bulunduğunu kaydeden Atamoğlanov, Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 108. yıl dönümünü de kutladıklarını hatırlattı.

Atamoğlanov, 28 Mayıs 1918'de ilan edilen Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin yalnızca 23 ay varlığını sürdürebildiğini ancak modern Azerbaycan Cumhuriyeti'nin onun yasal mirasçısı olduğunu söyledi.

Azerbaycan'ın bağımsızlığını yeniden kazandığı 1990'lı yılların başında ciddi zorluklarla karşı karşıya kaldığını belirten Atamoğlanov, ulusal lider Haydar Aliyev'in bağımsızlığın korunması ve güçlendirilmesinde tarihi rol oynadığını, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ise bu siyasi çizgiyi başarıyla sürdürdüğünü ifade etti.

Azerbaycan'ın bölgede barış ve istikrarın önemli güvencelerinden biri haline geldiğini vurgulayan Atamoğlanov, ülkesinin küresel enerji ve ulaştırma projelerinde de önemli bir aktör konumunda bulunduğunu kaydetti.

Azerbaycan ile Kazakistan arasında Hazar Denizi'nin altından döşenen ve "Dijital İpek Yolu" projesinin önemli ayaklarından birini oluşturan Trans-Hazar fiber optik iletişim hattının gelecek aylarda hizmete alınmasının planlandığına dikkati çeken Atamoğlanov, Hazar Denizi üzerinden Avrupa pazarlarına "yeşil enerji" ihracatını öngören projenin de başarıyla ilerlediğini dile getirdi.

Atamoğlanov, Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan'ın söz konusu enerji projesinin hayata geçirilmesi amacıyla gerekli anlaşmaları imzaladığını bildirdi.

Çok taraflı işbirliği mekanizmalarına da değinen Atamoğlanov, Azerbaycan'ın son iki yıldır Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'na (CICA) başkanlık ettiğini, ekim ayında Bakü'de CICA Zirvesi'nin düzenleneceğini kaydetti.

Resepsiyonda Azerbaycan'a özgü müzik ve dans gösterileri sunulurken, davetlilere Azerbaycan mutfağından çeşitli lezzetler ikram edildi.

Kaynak: AA

Hazar Denizi, Kazakistan, Azerbaycan, Diplomasi, Teknoloji, Turizm, Astana, Kültür, Enerji, Güncel, Dünya, Son Dakika

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