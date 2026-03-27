Azerbaycan ve Ermenistan'dan Normalleşme Görüşmesi

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede taraflar, Azerbaycan ile Ermenistan arasında normalleşme sürecinin ilerletilmesine yönelik kaydedilen olumlu gelişmelerden memnuniyetlerini ifade etti.

Bakanlar ayrıca, bölgesel konular ile çok taraflı platformlar çerçevesindeki işbirliği faaliyetlerini de ele aldı.

