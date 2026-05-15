Aziz İhsan Aktaş Davası'nda 4 sanığa tahliye

(İSTANBUL) - İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 11'i tutuklu 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş Davası'nda 4 sanığın tahliyesine karar verdi. Kararın ardından 3 sanık cezaevinden çıkarken, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz başka dosyadan tutuklu olduğu için tahliye edilemedi.

Mahkemenin tahliye kararının ardından Rıza Akpolat'ın eniştesi Burak Kangal, kayınbiraderi Kazım Gökhan Yankılıç ve arkadaşı Rabil Artan cezaevinden çıktı.

Tahliyesine karar verilen Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz ise başka bir dosya kapsamında tutuklu bulunduğu için cezaevinden çıkamadı.

Tahliye edilenleri cezaevi önünde yakınları karşıladı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de cezaevi önüne gelerek tahliye edilen sanıkları karşıladı.