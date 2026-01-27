Aziz İhsan Aktaş Davası... MHP'li Feti Yıldız: "Keşke Mevzuat Müsait Olsa da Duruşmalar Televizyonlarda Canlı Yayınlanabilseydi" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Aziz İhsan Aktaş Davası... MHP'li Feti Yıldız: "Keşke Mevzuat Müsait Olsa da Duruşmalar Televizyonlarda Canlı Yayınlanabilseydi"

27.01.2026 09:35  Güncelleme: 10:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li bazı belediye başkanlarının tutuklanmasına yol açan 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş Davası'nın ilk duruşması, Silivri'de başladı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, duruşmaların canlı yayınlanmasının faydalı olacağını belirtti.

(ANKARA) - CHP'li bazı belediye başkanların tutuklanmasına neden olan ve kamuoyunda "Aziz İhsan Aktaş Davası" olarak bilinen, 200 sanıklı davanın ilk duruşması bugün görülecek. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Keşke mevzuat müsait olsa da duruşmalar televizyonlarda canlı yayınlanabilseydi. Vatandaş daha çok bilgi sahibi olurdu" dedi.

CHP'li bazı belediye başkanların tutuklanmasına neden olan ve kamuoyunda "Aziz İhsan Aktaş Davası" olarak bilinen, 200 sanıklı davanın ilk duruşması bugün Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'nde bulunan duruşma salonunda başlıyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da arasında bulunduğu 200 sanığın yargılanmasına bugün başlanıyor. Keşke mevzuat müsait olsa da duruşmalar televizyonlarda canlı yayınlanabilseydi. Vatandaş daha çok bilgi sahibi olurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 579 sayfalık iddianamede, Beşiktaş Belediyesi, Avcılar Belediyesi, Esenyurt Belediyesi, İstanbul ASFALT Fabrikaları San ve Tic. AŞ ile İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü 'suçtan zarar gören', 19 kişi 'mağdur', 40'ı tutuklu 200 kişi ise 'şüpheli' olarak yer alıyor.

Şüphelilerden Aziz İhsan Aktaş'ın 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 42 farklı fiilden 'ihaleye fesat karıştırma', 4 farklı fiilden 'edimin ifasına fesat karıştırma', 5 farklı fiilden 'resmi belgede sahtecilik', 21 farklı fiilden 'özel belgede sahtecilik', 'kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık', 10 farklı fiilden 'rüşvet verme', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' ve 'gerçeğe aykırı fatura düzenleme' suçlarından, 187 yıldan 450 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı şüpheli Utku Caner Çaykara'nın 2 farklı fiilden 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'rüşvet alma' suçlarından 5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması, Esenyurt Belediye Başkanı şüpheli Ahmet Özer'in 2 farklı fiilden 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Seyhan Belediye Başkanı şüpheli Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı şüpheli Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı şüpheli Zeydan Karalar görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin 'rüşvet alma' suçundan 4 yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. Beşiktaş Belediye Başkanı şüpheli Rıza Akpolat'ın 'suç örgütüne üye olma', 26 farklı fiilden 'ihaleye fesat karıştırma', 3 farklı fiilden 'resmi belgede sahtecilik', 19 farklı fiilden 'özel belgede sahtecilik', 'kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık', 4 farklı fiilden 'rüşvet alma', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' ve 'haksız mal edinme' suçlarından 133 yıldan 337 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve suçtan elde ettiği malvarlıklarının müsadere edilmesi isteniyor."

Kaynak: ANKA

Feti Yıldız, İhsan Aktaş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aziz İhsan Aktaş Davası... MHP'li Feti Yıldız: 'Keşke Mevzuat Müsait Olsa da Duruşmalar Televizyonlarda Canlı Yayınlanabilseydi' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay Acılı evlat konuştu Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay! Acılı evlat konuştu
Ali Meşe, ’Ali Dede’ Hayatını Kaybetti Ali Meşe, 'Ali Dede' Hayatını Kaybetti
Kamera görüntülerini izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı Kamera görüntülerini izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı
Güvenlik görevlisini küplere bindiren hareket: Hop hop, hayvan mısın lan Güvenlik görevlisini küplere bindiren hareket: Hop hop, hayvan mısın lan?
16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş 16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş
Efsane telefon markası Türkiye’ye geri dönüyor Efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

11:28
Taliban’dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
11:11
Aziz İhsan Aktaş duruşmaya korumalarıyla geldi İşte ilk sözleri
Aziz İhsan Aktaş duruşmaya korumalarıyla geldi! İşte ilk sözleri
11:07
Babacan ekonomik sıkıntıyı 120 saniyede çözecek formülü verdi
Babacan ekonomik sıkıntıyı 120 saniyede çözecek formülü verdi
10:45
Ayyüce Türkeş’in saç örme akımı için söyledikleri DEM’lileri kızdıracak
Ayyüce Türkeş'in saç örme akımı için söyledikleri DEM'lileri kızdıracak
09:56
Yeni kar yağışı geliyor Öğrenciler okula başlamadan tatil ilan edilebilir
Yeni kar yağışı geliyor! Öğrenciler okula başlamadan tatil ilan edilebilir
09:25
Hemşirenin iddiasına eşinden yasak aşk yanıtı: Zina görüntüleri var
Hemşirenin iddiasına eşinden yasak aşk yanıtı: Zina görüntüleri var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 11:43:56. #7.11#
SON DAKİKA: Aziz İhsan Aktaş Davası... MHP'li Feti Yıldız: "Keşke Mevzuat Müsait Olsa da Duruşmalar Televizyonlarda Canlı Yayınlanabilseydi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.