Aziz İhsan Aktaş Davası... Utku Caner Çaykara: "Beni Etkin Pişmanlık İfadesini Değiştirerek İçeride Tutmaya Çalıştılar"

Haber: ÇAĞATAN AKYOL

(İSTANBUL) - Aziz İhsan Aktaş davasında tutukluluk değerlendirmesine karşı savunma yapan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, "İhaleye fesat suçunun oluşmadığı sabitken neden ihaleye fesat suçuyla yargılanıyorum? Bunun sebebi çok basit, irtikap suçlaması vardı, bu dönemde belediye başkanı değilim diye beni etkin pişmanlık ifadesini değiştirerek içeride tutmaya çalıştılar" dedi. "Ben de bir annenin, babanın evladıyım. Ben de geride bir eş bıraktım. 13 ay belediye başkanlığı yaptım, 12 aya yakındır tutukluyum... Bizim özgürlüğümüze kavuşmamızı bekleyen, bizimle kavuşmayı bekleyen insanlar var" sözleriyle savunmasına devam eden Çaykara tahliyesini istedi.

İş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı iddia edilen "çıkar amaçlı suç örgütü" ile bazı belediye başkanlarına rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla 200 kişi hakkında İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce açılan davanın ikinci duruşmasının üçüncü günü yapılıyor. Tutuklu 16 kişinin olduğu davanın Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ndeki 3 No'lu Duruşma Salonu'nda yapılan duruşmasında savcı, mütalaasını açıkladı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar hakkında tutukluluğun devamını isteyen savcı, Beşiktaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Çağdaş Ateşçi, Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Ferit Tutşi ve Beşiktaş Belediyesi destek hizmetleri personeli Gülşah Ocak'ın ise tahliyesini talep etti.

"Neden ihaleye fesat suçuyla yargılanıyorum"

Son olarak söz alan Utku Caner Çaykara da dosyadaki çelişkilere dikkat çekti. İlk celsede yaptığı geniş savunmayı anımsatan Çaykara, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kamu zararı olmadığının savcılık tarafından tespit edildiğini söylemiştim. Aday olduğum dönemde rüşvet aldığım iddia ediliyor. Belediye başkanı olduğum dönemde firmaya ceza kesiliyor. Belediye başkanı olduğum dönemde hak ediş ödemelerini de eksiksiz yapıyorum. İhaleye fesat suçunun oluşmadığı sabitken neden ihaleye fesat suçuyla yargılanıyorum? Bunun sebebi çok basit, irtikap suçlaması vardı, bu dönemde belediye başkanı değilim diye beni içeride tutmak için etkin pişmanlık ifadesini değiştirerek içeride tutmaya çalıştılar. İcbar suretiyle irtikap suçlamasına gelelim, kamu görevlisi olmadığım için işleyemeyeceğimi, benim tarafımdan da işlenmediğini vurguladım. Öyle bir cenderenin içerisindeyim ki… Ben Avcılar Belediye Başkanıyım, iddialar Beşiktaş Belediyesi ile ilgili. Alican Abacı da çıktı, 'Hiçbir kurumdan Utku Caner Çaykara için talepte bulunmadım' dedi. Soruşturma süreci yaşadık, hakkımda delil bile toplanmıyor. İki günde gelecek rapor gelmiyor."

"Sadece adalet talep ediyorum"

Hakkımda toplanacak delil kalmamıştır. 12 aya yakındır tutukluyum. Bir belediye başkanıyım. Hem de Türkiye'nin -bir elin parmağını geçmez sayıda- en genç belediye başkanlarından biriyim. Çok güzel hayallerle yola çıktığımı ifade etmiştim. Çok güzel çalışmalar olduğunu, siyaseti gençleştirme iddiasında bulunduğumuzu; kiminin torunu, kiminin evladı, kiminin kardeşi, kiminin ağabeyi olduğumuzu; siyasetçilerin halka tepeden bakmadığını gösterdiğimizi ve onlara bir evlat gibi yaklaştığımızı burada huzurunuzda ifade etmiştim. Neticede ben de bir annenin, babanın evladıyım. Ben de geride bir eş bıraktım. 13 ay belediye başkanlığı yaptım, 12 aya yakındır tutukluyum. Tutuklandığımda 8 aylık evliydim. 12 aya yakındır tutukluyum. Eşimin 4 ay alacağı var benden. O yüzden bize inanan, bizi seven insanlar var. Bizim özgürlüğümüze kavuşmamızı bekleyen, bizimle kavuşmayı bekleyen insanlar var. Ben ilk savunmamda da son sözcüğüm olarak size sadece adalet talep etmiştim. Bugün de huzurunuzda heyetinizden, sizlerden sadece adalet talep ediyorum ve ailemi talep ediyorum."