Avukatı, Aziz İhsan Aktaş\'ın Şirketleri ve Mal Varlıkları Üzerindeki Tüm Tedbirlerin Kaldırılmasını İstedi

Haber: Oktay YILDIRIM

(İSTANBUL) Aziz İhsan Aktaş suç örgütü iddiasıyla açılan ve İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de yeni inşa edilen duruşma salonunda görülen, 7'si tutuklu 200 sanıklı davanın karar duruşmasında Aziz İhsan Aktaş'ın avukatı Özer İncegül, salı günü başladığı savunmasını bugün sonlandırdı. Avukat İncegül, Aziz İhsan Aktaş'ın şirketlerine yönelik kayyım dahil tüm koruma tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti.

İş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı iddia edilen "çıkar amaçlı suç örgütü" ile bazı belediye başkanlarına rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla 7'si tutuklu 200 kişi hakkında İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce açılan dava devam etti. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin tutuklu olmak üzere 7 CHP'li belediye başkanının yargılandığı davanın karar duruşmasının 12'nci günü, Silivri'de yeni inşa edilen duruşma salonunda yapıldı.

Örgüt lideri olduğu iddia edilen ancak etkin pişmanlık ifadesinin ardından tahliye edilen iş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın avukatı Özer İncegül, salı günü başladığı savunmasını bugün sonlandırdı. İncegül savunmasının ilk gününü "örgüt" suçlamasına ayıran İncegül, dün ve bugün, iddianamede yer alan 63 eyleme karşı savunma yaptı. İncegül savunmasının son kısmında, Aziz İhsan Aktaş'ın şirketlerine yönelik kayyum dahil tüm koruma tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti. İncegül, şu ifadeleri kullandı:

"Bu dosyada yalnızca bir ceza yargılaması yapılmamaktadır. Bu dosyada yıllarca emek verilerek kurulmuş bir şirketin, yüzlerce çalışanın ekmeğinin, ailelerin geleceğinin ve bir insanın bütün hayatının kaderi yargılanmaktadır. Müvekkilim hakkında henüz kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmazken şirketlerine kayyum atanmış, mal varlığına el konulmuş, taşınmazları ve araçları üzerindeki tasarruf yetkisi kaldırılmış, yıllarca alın teriyle kurduğu ticari düzen fiilen elinden alınmıştır. Bu nedenle müvekkil hakkında suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan beraat kararı verilmesini, kayyum dahil tüm koruma tedbirlerinin kaldırılmasını saygıyla talep ederim"

Savunmanın ardından duruşma bugün de sona erdi.

"RIZA AKPOLAT HAFTAYA SAVUNMA YAPACAK"

Önümüzdeki hafta, tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve ardından avukatı Prof. Dr. Hasan Sınar'ın savunma yapması bekleniyor.