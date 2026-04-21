Aziz İhsan Aktaş Davasında Duruşma Devam Ediyor - Son Dakika
Aziz İhsan Aktaş Davasında Duruşma Devam Ediyor

21.04.2026 16:35
Suç örgütü soruşturmasında 200 sanığın yargılandığı davada 21. duruşma sona erdi, tanıklar dinlendi.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 17'si tutuklu 200 sanığın yargılandığı davanın 21. duruşması, bazı tanıkların dinlenmesinin ardından sona erdi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda yapılan duruşmada, 3 kişi "mağdur" sıfatıyla ifade verdi.

Mağdurlardan Hacı Ömer Doğanay ve Sadiye Doğanay şikayetçi olup davaya katılma talebinde bulunurken, Zafer Öztürk şikayette bulunmadı.

Daha sonra duruşma, tanıkların dinlenmesiyle devam etti.

Tanık Arif Orta, tutuksuz sanık Ümit Gözütok'un, Esenyurt Belediyesinin bir araç kiralama ihalesiyle ilgili hazırladığı şartnamedeki araçların teknik özelliklerinin değiştirilmesini istediğini iddia etti.

Kendisinin bu özellikleri değiştirmediğini kaydeden Orta, bu şartları karşılayan araçların başka kimsede olup olmadığını bilemediğini ancak bu araçların bir firmanın patentli ürünü olduğunu anlattı.

Orta, Aziz İhsan Aktaş'la olan 3-4 saatlik görüşmesini neden ses kaydına aldığının sorulması üzerine, "Savcılığa ifademi verdim. Gecenin bir vakti başkontrolörümüz bana anlam veremediğim, tehditvari mesajlar attı. Bu konuda endişe ettim, baskı görünce savcı beye ilettim. Aziz İhsan, beni iş yerine çağırdı. Savcılığın bilgisi dahilinde kayıt aldım ve savcılığa teslim ettim." diye konuştu.

Aziz İhsan Aktaş'ın görüşme talebinin kimden geldiğini sorduğu Orta, "Ben, baskıdan dolayı Ümit Gözütok gelmesin, yetkili biriyle görüşeyim, dedim. Beni siz aradınız." yanıtını verdi.

Aktaş ise kendisinin görüşme talebinde bulunmadığını söyledi.

Orta, görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in avukatı Hüseyin Ersöz'ün, "Dün ifade veren tanık Celal Yılmaz'la duruşmadan sonra görüştünüz mü?" sorusunu, "Celal Yılmaz'ın ifadelerini haberlerden okudum. Ben Celal Yılmaz'la da görüşürüm, herkesle görüşürüm." diye yanıtladı.

Mahkeme Heyeti Başkanı Oğuzhan Gül, sanık avukatlarına, tanığa iddianame konusunun dışına çıkacak şekilde soru sormamaları konusunda uyarıda bulundu.

Bazı avukatların uyarıya tepki göstermesinin ardından duruşmaya ara verildi.

Öğle arasından sonra devam eden duruşmada da avukatların soru yöneltmeleriyle ilgili tartışma devam etti. Bazı avukatlar soru yöneltemedikleri gerekçesiyle tepki gösterdi.

Bunun üzerine Başkan Gül, bu davanın mahkemelerindeki diğer 400 dosyadan biri olduğunu ve herhangi bir farkının bulunmadığını belirterek, ancak duruşmada iki gündür gerginlik yaşandığı için uyarı yaptığını söyledi.

Yarınki duruşmada beyanlar tamamlanırsa tutukluluk incelemesi yapılacak

Devam eden duruşmada, Aziz İhsan Aktaş'ın eski ortağı İsmail Güven tanık olarak dinlendi.

Geçen yıl şubat ayında savcılık tarafından çağırıldığını ve "şüpheli" sıfatıyla ifade verdiğini kaydeden Güven, "İfadede, Aziz İhsan'la 3 yıldır görüşmediğimi, alakam olmadığını anlattım. Aramızdaki husumetler nettir, orada yazıyordur. Telefonumu verdim çıktım, hala da almadım. Mesajlarda, bana İhsan Aktaş'ın gönderdiği bir puanlama cetveli var. Aktaş, 'Bakar mısın?' dedi, baktım." ifadelerini kullandı.

Güven, cetvelin standart bir yapım ihalesine ait olduğunu ve Aktaş'ın bunu nereden aldığını bilmediğini belirterek, "Benim hiçbir yerde resmi ortaklığım yoktur, sadece proje ortaklığım vardır. İhaleye teklif veren diğer firmaları bilmiyorum." diye konuştu.

Tanık Güven'in dinlenmesinin ardından Başkan Gül, yarın duruşma savcısından sanıkların tutukluluk durumu ve talepleriyle ilgili görüş alacaklarını, ardından sanıklar ile avukatlarının dinleneceğini, tüm beyanların tamamlanması halinde de tutukluluk incelemesi yapacaklarını kaydetti.

Gül, gizli tanıklar ve diğer tanıkların pazartesi dinleneceğini ifade etti.

Duruşma, yarına ertelendi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aziz İhsan Aktaş Davasında Duruşma Devam Ediyor - Son Dakika

