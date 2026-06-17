Aziz İhsan Aktaş'ın Organize Suç Davası Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aziz İhsan Aktaş'ın Organize Suç Davası Devam Ediyor

17.06.2026 10:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rüşvet iddialarıyla yargılanan Aziz İhsan Aktaş ve 7 sanığın duruşmasına devam edildi.

BELEDİYE başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen 'suç örgütü' davasının duruşmasının görülmesine devam edilecek.

'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' soruşturması kapsamında, 3'ü belediye başkanı 7 tutuklu sanık ve 200 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Duruşma İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısında bulunan yeni duruşma salonunda görülecek. Bugünkü duruşma sanıkların esasa ilişkin mütalaaya karşı yaptığı savunmalarla devam edecek.

İLK DURUŞMA 27 OCAK'TA GÖRÜLDÜ

Aziz İhsan Aktaş'ın belediye başkanları ve yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamındaki davada ilk duruşma 27 Ocak 2026'da görülmüştü. Davada Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklu yargılanıyor.

26 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Geçtiğimiz celselerde, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ali Fırat Baycan, Cem Alper Akyüz, İbrahim Koçyiğit, İbrahim Halil Çalış, Mehmet Ataş, Mert Çelik, Müzeyyen Karakaş ve Oktay Aktaş, BELTAŞ Başkanı Önder Gedik, Esenyurt Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Adnan Acar, İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Karataş, İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Sencer Hacıoğlu, Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Şimşek, Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Personeli Mustafa Yolcu ile İSFALT Satın Alma Müdürü Rana Uysal, Ali Rıza Yılmaz, Burak Kangal, Kazım Gökhan Yankılıç ve Rabil Artan, Burak Sirali, Mahkeme heyeti, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, eğitmen Gülşah Ocak, eski Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Gülal Erdovan Anıl, Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Ferit Tutşi ve Beşiktaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Çağdaş Ateşçi tahliye edildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, İhsan Aktaş, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aziz İhsan Aktaş'ın Organize Suç Davası Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayseri’de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu Kayseri'de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu
Dünya Kupası’nda olay görüntü Uruguaylı yıldızlar köpeklerle arandı Dünya Kupası'nda olay görüntü! Uruguaylı yıldızlar köpeklerle arandı
İran’da protesto liderlerine idam cezası infaz edildi İran'da protesto liderlerine idam cezası infaz edildi
Halkalı-Havalimanı arası 30 dakikaya düşüyor Halkalı-Havalimanı arası 30 dakikaya düşüyor
Turizm tesislerinde yeni dönem Müzik lisansı belgesi zorunlu hale geldi Turizm tesislerinde yeni dönem! Müzik lisansı belgesi zorunlu hale geldi
Dünya Kupası’nın sürprizi bahisçiyi yıktı 1 milyon dolar bir anda buhar oldu Dünya Kupası'nın sürprizi bahisçiyi yıktı! 1 milyon dolar bir anda buhar oldu

10:35
4 beyaz et şirketinin kayyum kararı iptal edildi
4 beyaz et şirketinin kayyum kararı iptal edildi
10:21
Geri sayım başladı Altının kaderi saatler sonra belli olacak
Geri sayım başladı! Altının kaderi saatler sonra belli olacak
10:04
Özel’in ekibinden kurultay hamlesi İmzalar bugün genel merkeze teslim edilecek
Özel'in ekibinden kurultay hamlesi! İmzalar bugün genel merkeze teslim edilecek
09:41
“Barbie kaymakam“ olarak ünlenen Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcısı olarak atandı
"Barbie kaymakam" olarak ünlenen Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcısı olarak atandı
09:21
Denizli’de uyuşturucu operasyonu Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
Denizli'de uyuşturucu operasyonu! Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
09:10
Seferihisar Belediyesi’ne operasyon Veli Ağbaba’nın danışmanı da gözaltında
Seferihisar Belediyesi'ne operasyon! Veli Ağbaba'nın danışmanı da gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 10:43:29. #7.12#
SON DAKİKA: Aziz İhsan Aktaş'ın Organize Suç Davası Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.