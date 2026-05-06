'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' davasında duruşmanın görülmesine devam edilecek

06.05.2026 10:42
Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki suç örgütüne dair dava, 7 belediye başkanının yargılandığı duruşmalarla devam etmekte. Duruşmalar, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yetersiz kapasitesi nedeniyle farklı bir salonda gerçekleştiriliyor.

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' davasının duruşmasının görülmesine devam edilecek.

'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' soruşturması kapsamında, 3'ü tutuklu 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 11 tutuklu sanık ve tutuksuz 200 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Duruşma İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısında bulunan 3 no'lu salonda görülecek.

5 SANIK DAHA TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Mahkeme tutuklu sanıklar, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Beşiktaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Çağdaş Ateşçi, Beşiktaş Belediyesi destek hizmetleri personeli Gülşah Ocak, Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Ferit Tutşi, Beşiktaş Belediyesi'nin eski Destek Hizmetleri müdürü Gülal Erdovan Anıl'ın tahliyesine karar vermişti.

Kaynak: DHA

