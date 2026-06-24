Aziz İhsan Aktaş Davasının Karar Duruşmasında 7'nci Gün Başladı - Son Dakika
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Aziz İhsan Aktaş Davasının Karar Duruşmasında 7'nci Gün Başladı

24.06.2026 11:30  Güncelleme: 12:03
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İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki suç örgütü davasında, aralarında 7 CHP'li belediye başkanının da bulunduğu 200 sanık yargılanıyor. Karar duruşmasının 7'nci günü Silivri'deki yeni salonda başladı.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL

(İSTANBUL) - Aziz İhsan Aktaş suç örgütü iddiasıyla açılan ve İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de yeni inşa edilen duruşma salonunda görülen davanın karar duruşmasının 7'nci günü başladı.

İş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı iddia edilen "çıkar amaçlı suç örgütü" ile bazı belediye başkanlarına rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla 7'si tutuklu 200 kişi hakkında İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce açılan dava devam ediyor.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin tutuklu olmak üzere 7 CHP'li belediye başkanının yargılandığı davanın karar duruşmasının 7'nci günü, Silivri'de yeni inşa edilen duruşma salonunda başladı.

Duruşmada ilk olarak etkin pişmanlık ifadesinin ardından cezaevinden ev hapsi şartıyla tahliye edilen Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, Fethiye'den SEGBİS aracılığıyla bağlanarak savunma yaptı.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Yönetim, İhsan Aktaş, İstanbul, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aziz İhsan Aktaş Davasının Karar Duruşmasında 7'nci Gün Başladı - Son Dakika

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