Aziz İhsan Aktaş Davasında 16'ncı Gün: Mahkeme Tahliye Taleplerini Dinledi, İnceleme Yarın Dosya Üzerinden Yapılacak - Son Dakika
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Aziz İhsan Aktaş Davasında 16'ncı Gün: Mahkeme Tahliye Taleplerini Dinledi, İnceleme Yarın Dosya Üzerinden Yapılacak

09.07.2026 17:01  Güncelleme: 18:23
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İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen, aralarında belediye başkanlarının da bulunduğu 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında tutuklu sanıklar ve avukatları tahliye talebinde bulundu. Mahkeme, aylık tutukluluk incelemesini yarın dosya üzerinden yapacak.

(İSTANBUL) İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen, 7'si tutuklu 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davasının karar duruşması 16'ncı duruşma gününde devam etti. Tutuklu sanıklar ve avukatları, yarın yapılacak aylık tutukluluk incelemesi öncesinde sözlü tahliye talebinde bulundu.

Aralarında tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in de bulunduğu 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü iddiasıyla açılan davanın karar duruşması 16'ncı gününde İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam etti.

TAHLİYE TALEPLERİ İÇİN 10'AR DAKİKA SÜRE VERİLDİ

Duruşmada söz alan tutuklu sanık avukatları, mahkemenin cuma günü dosya üzerinden yapacağını açıkladığı aylık tutukluluk incelemesi öncesinde sözlü tahliye taleplerini sunmak istedi.

Mahkeme Başkanı Oğuzhan Gül, talebi kabul ederek, esasa ilişkin mütalaaya karşı beyanda bulunan avukatların ardından her tutuklu sanık ya da avukatlarından birine 10 dakika süreyle tahliye talebini dile getirme imkanı tanınacağını açıkladı.

Tutuklu isimler Utku Caner Çaykara, Celal Tekin ve Ceyhan Kayhan tahliye talebinde bulundu. Diğer tutuklu sanıklar adına ise avukatları söz aldı.

TUTUKLULUK İNCELEMESİ YARIN DOSYA ÜZERİNDEN YAPILACAK

Mahkeme heyeti, aylık tutukluluk değerlendirmesini yarın dosya üzerinden gerçekleştirecek.

Duruşmanın ise pazartesi günü devam edeceği, mahkemenin savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunmaları almaya devam edeceği belirtildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Aziz İhsan Aktaş Davasında 16'ncı Gün: Mahkeme Tahliye Taleplerini Dinledi, İnceleme Yarın Dosya Üzerinden Yapılacak - Son Dakika

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