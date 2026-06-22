Aziz İhsan Aktaş Davasının Karar Celsesinde İkinci Hafta Başladı

Haber: ÇAĞATAN AKYOL

(İSTANBUL) - Aziz İhsan Aktaş suç örgütü iddiasıyla açılan ve İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de yeni inşa edilen duruşma salonunda görülen, 7'si tutuklu 200 sanıklı davanın karar duruşmasının ikinci haftası, yaşanan teknik arıza nedeniyle öğleden sonra başladı.

İş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı iddia edilen "çıkar amaçlı suç örgütü" ile bazı belediye başkanlarına rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla 7'si tutuklu 200 kişi hakkında İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce açılan dava devam ediyor.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin tutuklu olmak üzere 7 CHP'li belediye başkanının yargılandığı davanın karar duruşmasının ikinci haftası, Silivri'de yeni inşa edilen duruşma salonunda başladı.

"VIP sanık" tepkilerine neden olan tutuksuz Aktaş, geçen hafta olduğu gibi bugün de salona özel bir kısımdan giriş yaptı. Hakim, savcı ve avukat mikrofonlarının çalışmaması nedeniyle duruşmaya başlamadan ara verildi. Yarım saatlik arada da çözülemeyen teknik sorun nedeniyle duruşmaya saat 13.00'e kadar bir ara daha verildi."

Arızanın giderilmesinin ardından duruşma başladı. Suç örgütü şemasında yer alan Akın Kumanlı'nın avukatının savunmasına geçildi.