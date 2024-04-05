Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Gazze\'ye Yardımlarını Sürdürüyor

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Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya devam ediyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Gazze'de devam eden işgal karşısında kamuoyuna acil yardım çağrısında bulunan ilk sivil toplum kuruluşlarından olan Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, bölgedeki yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

Vakıf, Türk Kızılay tarafından Filistin halkı ve Gazze'deki savaş mağdurları için hazırlanan "İyilik Gemisi" ile bu hafta, 14 tırlık 332 ton malzeme gönderecek. Son yapılan yardımla Aziz Mahmud Hüdayi Vakfının bölgeye yaptığı yardımların toplamı 60 tır büyüklüğüne ulaşırken, malzemeler de 1150 tonu buldu.

Ayrıca, vakıf ramazan ayında Gazze'ye 75 bin dolarlık sıcak yemek, gıda ve içme suyu, Kahire'den yapılan satın almalar ile 5 tır temel gıda yardımı ve Mersin Limanı'ndan Mısır El- Ariş Limanı'na hareket eden gemiler ile 39 tır temel gıda, barınma ve hijyen malzemesi gönderdi.

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Gazze'nin kuzeyinde bulunan Cebaliye'de kamplarda açlıkla mücadele eden insanlara sıcak yemek dağıtımı yaparken, Türkiye'de birçok Gazzeli aileye ve eğitim gören yüzlerce Gazzeli öğrenciye nakdi destek sağlayarak, onların yaşam şartlarını iyileştirmeye, maddi ve manevi katkıda bulunmaya devam ediyor.