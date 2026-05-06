Aziziye Belediyesi'nden Hayvancılığa Destek
Aziziye Belediyesi'nden Hayvancılığa Destek

06.05.2026 11:57
Erzurum'da Aziziye Belediyesi, hayvancılığı geliştirmek ve hayvan ırk kalitesini artırmak amacıyla besicilere suni tohumlama ile veterinerlik hizmeti sunuyor.

Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar'ın öncülüğünde hayata geçirilen proje kapsamında 1 Şubat 2025'te Veterinerlik Hizmetleri Müdürlüğü kuruldu. Birimde görev yapan 4 veteriner hekim, kırsal mahallelerde besicilere yerinde hizmet veriyor.

Suni tohumlama, gebelik muayenesi, buzağı kontrolleri, küpeleme ve tedavi işlemlerini gerçekleştiren ekipler, talep doğrultusunda suni tohumlama da yapıyor.

Hayvanların sonraki bakım ve kontrollerini takip eden ekipler, bu hizmeti düşük ücretle besicilerin ayağına götürüyor.

Aziziye Belediye Başkanı Akpunar, AA muhabirine, ilçede 73 mahalleden 70'inde aktif hayvancılık yapıldığını belirterek, uzak mahallelerde veteriner hizmetlerine erişimin üreticiler için ciddi maliyet oluşturduğunu söyledi.

Projeyle hem üretici yükünü azaltmayı hem de hayvancılığı daha verimli hale getirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Akpunar, "Mahallelerimizin uzak olması sebebiyle veterinerlik hizmetinde, hastalıklar ve özellikle buzağı ölümüyle ciddi bir maliyet oluşuyor. Dolayısıyla bir işletme, veteriner hekimi 4-5 defa, belki 10 defa davet ettiği zaman o üreticimize ciddi külfeti oluyor." diye konuştu.

Akpunar, proje kapsamında suni tohumlama da yaptıklarını belirterek, "Burada hedefimiz, buzağı ölümlerinin önüne geçip et kalitesinde ve karkas ağırlığında da ciddi bir gelişme olması. Aynı zamanda meraya dayalı besicilik ve et üretimi daha çabuk oluşan ırkları tercih edeceğiz. Bölgemizde suni tohumlamamızda başarı oranımız yaklaşık yüzde 80'lerde." ifadelerini kullandı.

Hayvancılığın zor bir meslek olduğuna değinen Akpunar, sürdürülebilir hayvancılık ve Türkiye'yi ihracatçı bir konuma getirmek için sektörün karlı bir duruma getirilmesi gerektiğini anlattı.

Akpunar, kendisinin de bu sektörün içinde olduğunu, az çok noksanlıkları bildiğini anlatarak, çiftçinin yapamayıp devletin gücüyle yapılması gerekenleri güçleri yettiği ölçüde belediye olarak katkıda bulunacaklarını kaydetti.

Şu anda 10'da biri fiyatına tohumlama yapıyoruz"

Suni tohumlama hizmetinin uygun maliyetle yapılmasıyla ilgili Akpunar, şunları kaydetti:

"En uzak mahallem 120 kilometre uzaklıkta. Dolayısıyla veteriner arkadaşlarımıza burada bir maliyet getirmesi doğal. Yani bir arabayla, taksiyle bir buzağının hastalığıyla veya tohumlamayla ilgili gittiği zaman 120 kilometrelik gidiş gelişi zaten ciddi bir yakıt ve 4-5 bin lira gibi bir masraf oluşuyor. Bir buzağı da yetişme döneminde bir defa hastalanmaz, 3-5 defa hastalanır. Aziziye Belediyesi olarak kendi ilçe sınırlarımızın içindeki işletmelerimize şu anda 10'da biri fiyatına tohumlama yapıyoruz. Buzağı tedavileri veya ishal gibi şeylerde de yine piyasa değerinin yüzde 10'u bir bedelle bu hizmeti veriyoruz."

Veteriner hekim Muhammet Yunus Barik ise gece gündüz demeden bu hizmeti verdiklerini söyledi.

Muhtarlarda ya da vatandaşlarda numaralarının olduğunu vurgulayan Barik, şöyle konuştu:

"Talepleri doğrultusunda köylerimize gelip yetiştiricilerimize istediği hayvan ırklarına yönelik tohumlama gerçekleştiriyoruz. Asıl amacımız bu tohumlamaları yaparken hayvan ıslahını geliştirmek, kalitesini artırmak, doğan buzağıların verimini artırmak, yetiştirici için ve ekonomik olarak milli servet adına ülkemize kazandırmak. Burada yetiştiricilerimizin talepleri doğrultusunda gelip köylerimizde hayvanların muayenesini yapıyoruz, tohumlamaya uygun olup olmadığını anlıyoruz. Ona göre hayvan ırkını bozmadan, daha iyiye taşımak adına tohumlama işlemini yapıyoruz. Tohumlamadan sonra gebelik muayenesi hizmetimiz de mevcut. Daha sonra bu doğan buzağılarımızın tedavisi, küpeleme işlemleri ve kontrolü tespit çalışmalarını da gerçekleştiriyoruz."

Tınazlı Mahallesi'nde hayvanına suni tohumlama yaptıran Suat Köse de geçen yıl projeden haberi olduğunu ve hizmetten faydalanmaya başladığını anlatarak, "Dışarıdan veterinerleri getirip yaptırıyorduk. Maliyeti de zaten yüksekti. Biz belediyeden hizmeti geçen yıl da almıştık ve 300 liraydı. Allah razı olsun başkan ve yetkililerden. İstediğimiz tohumları yapıyorlar. Montofon ve kırmızı alaca istedik, onları da yaptılar. Hizmet güzel, çok iyi. Takip yapıyorlar, memnunuz. Hayvancılıkla uğraşanlara tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

