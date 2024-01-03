17:13 • •
17:13 •
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'ın Kirman eyaletinde gerçekleştirilen menfur terör saldırılarından derin üzüntü duyduk•
17:13 • •
16:46 • •
AZZUN, 3 Ocak (Xinhua) -- Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentine bağlı Azzun kasabasındaki çatışmalarda hasar gören otomobile bakan bölge sakini, 2 Ocak 2024.
Filistinli ve İsrailli kaynaklar, Azzun'da Salı günü İsrail ordusuyla yaşanan çatışmalarda dört Filistinlinin öldüğünü belirtti. (Fotoğraf: Nidal Eshtayeh/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Azzun'da çatışmalarda hasar gören otomobil - Son Dakika