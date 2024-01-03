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Azzun'da çatışmalarda hasar gören otomobil - Son Dakika
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Azzun'da çatışmalarda hasar gören otomobil

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentine bağlı Azzun kasabasındaki çatışmalarda hasar gören bir otomobilin fotoğrafı, bölge sakini tarafından çekildi. Filistinli ve İsrailli kaynaklar, Azzun'da Salı günü İsrail ordusuyla yaşanan çatışmalarda dört Filistinlinin öldüğünü belirtti.

Azzun\'da çatışmalarda hasar gören otomobil
03.01.2024 - 16:58,
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AZZUN, 3 Ocak (Xinhua) -- Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentine bağlı Azzun kasabasındaki çatışmalarda hasar gören otomobile bakan bölge sakini, 2 Ocak 2024.

Filistinli ve İsrailli kaynaklar, Azzun'da Salı günü İsrail ordusuyla yaşanan çatışmalarda dört Filistinlinin öldüğünü belirtti. (Fotoğraf: Nidal Eshtayeh/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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