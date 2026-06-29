B'Tselem: Filistinli çocukların ölümü İsrail politikası - Son Dakika
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B'Tselem: Filistinli çocukların ölümü İsrail politikası

29.06.2026 16:47
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B'Tselem, Batı Şeria'da 1086 Filistinlinin öldüğünü, bunun İsrail'in politikası olduğunu belirtti.

İsrail merkezli insan hakları örgütü B'Tselem, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli çocukların öldürülmesinin bireysel hatalar ya da komuta dışında hareket edilmesinden kaynaklanmadığını, aksine İsrail'in uyguladığı bir politika olduğunu bildirdi.

B'Tselem'den yayımlanan raporda, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik ihlallerine dikkat çekilerek, "İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana 241'i 18 yaş altı olan 1086 Filistinliyi öldürdüğü" belirtildi.

Hayatını kaybeden yaklaşık 4 kişiden birinin çocuk olduğu ve bunun Batı Şeria'nın 1967'deki işgalinden bu yana en yüksek rakam olduğu ifade edildi.

Geçen yıl Batı Şeria'da İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden 54 çocuğun ölümünün incelendiği kaydedilen raporda, "Filistinli çocuk ve gençlerin öldürülmesi, bireysel hatalar ya da komuta dışında hareket edilmesinden kaynaklanmıyor, çocuklar da dahil Filistinlilerin öldürülmesine izin veren ve ateş açanlara koruma sağlayan İsrail politikasından kaynaklanıyor." ifadeleri kullanıldı.

"Bu politikaya göre kimse için tehlike oluşturmadıkları durumlarda dahi öldürülen Filistinlilerin 'terörist' olarak nitelendirildiği ayrıca İsrail makamlarının öldüren kişiye herhangi bir hesap sormadığı" kaydedildi.

İsrail Ordusu Merkez Komutanlığı Şefi Tümgeneral Avi Bluth'un, "Batı Şeria'da '1967'den bu yana hiç olmadığı kadar çok Filistinli öldürüldüğünü" söylediği açıklamalarına da yer verilen raporda bu açıklamaların raporun bulgularını yansıttığına işaret edildi.

18 çocuğun cesedi alıkonuluyor

B'Tselem'in raporunda 2023 yılından bu yana Batı Şeria'da aralarında çocukların da olduğu Filistinlilerin ölümüyle alakalı hiçbir hukuki dosya açılmadığı kaydedildi.

İsrail askerlerinin ayrıca çocuklara tıbbi destek için bölgeye ulaşmaya çalışan ambulans ve sağlık ekiplerini de engellendiği belirtilen raporda, İsrail'in geçen yıl ölen 54 çocuktan 18'inin cesedini halen alıkoyduğu aktarıldı.

"Uluslararası hesap verebilirliğin olmaması İsrail'e yeşil ışık yakıyor"

"İsrail, ateş açanları korumakla yetinmeyip birde öldürme ruhsatı veriyor." ifadeleri kullanılan raporda "Uluslararası hesap verebilirliğin olmaması, aynı politikayı sürdürmesi için İsrail'e yeşil ışık yakıyor." ifadeleri kullanıldı.

"İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli çocuk ve gençlerin benzeri görülmemiş ölçekte öldürülmesi, Filistinlilerin herhangi bir hesap verme ya da yargılanma endişesi olmaksızın öldürülmesine olanak tanıyan daha geniş kapsamlı bir İsrail politikasının sonucudur." ifadelerine yer verildi.

Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, sık sık Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskınlar düzenliyor. Bu saldırılar ölüm, yaralanma, gözaltı, mülkü tahrip etme, ekinlere ve hayvanlara zarar vermeyle sonuçlanıyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel B'Tselem: Filistinli çocukların ölümü İsrail politikası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Suna İnan Suna İnan:
    Bekle bekle şu rakamları bi tekrar okudum... 241 çocuk?? 18 cesedi alıkoymuşlar?? Bu ne biçim iş ya??? ?????? 0 0 Yanıtla
  • Diana Özer Diana Özer:
    Tamam güzel, şimdi de yapılan açıklamalar, raporlar, araştırmalar falan. Ama sonunda ne olacak? Hiçbir şey değişmeyecek. Bunlar hep böyle lafta kalıyor işte, kimse sorumlu tutulmuyor, hesap verecek hiç kimse yok. Yazık be, yazık. 0 0 Yanıtla
  • Öznur Uzun Öznur Uzun:
    Bu rakamlara bakınca gerçekten üzülüyorum. Geçmiş yıllarda da zor zamanlar yaşandı ama çocukların bu kadar yüksek oranda hayatını kaybetmesi endişe verici. 1967'den bu yana en yüksek rakam olması da gösteriyor ki durum gittikçe kötüleşiyor. Umarız uluslararası toplum bir çözüm bulabilir ve bu trajediler bir daha yaşanmaz. 0 0 Yanıtla
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