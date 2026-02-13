Baba Adaylarına Eğitim Başladı

Çanakkale'nin Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğünce baba adaylarına yönelik ebeveynliğe hazırlık ve bebek bakımı konularında kurs verilmeye başlandı.
Müdürlük bünyesindeki Sağlıklı Hayat Merkezi Gebe Okulu Birimi tarafından baba adaylarına yönelik ebeveynliğe hazırlık ve bebek bakımı konularında kurs verilmeye başlandı.
Uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitimlerde baba adaylarına bebek bakımı ve ebeveynliğe hazırlık konuları aktarıldı.
Ayrıca Bulaşıcı Hastalıklar Birimi tarafından Genişletilmiş Bağışıklama Programı hakkında bilgilendirme yapıldı.
