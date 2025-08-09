Baba, Oğlunu Vurdu: Müslüm H. Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da babası tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti.
Kırkpınar Mahallesi'nde Mahmut H. (61) ailevi problemler yaşadığı iddia edilen oğlu Müslüm H'yi (26) av tüfeğiyle vurdu.
Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Müslüm H'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Baba Mahmut H. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
