Baba-oğul karaciğer nakliyle sağlığına kavuştu - Son Dakika
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Baba-oğul karaciğer nakliyle sağlığına kavuştu

20.07.2026 11:17
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Adil Sade, oğlunun karaciğer dokusuyla 12 yıl süren hastalığına son verdi.

Erzurumlu 52 yaşındaki Adil Sade, karaciğerindeki tümörün tedavi edilmesinin ardından organ nakli için kardeşleri uygun bulunmayınca 20 yaşındaki oğlundan nakledilen karaciğer dokusuyla yaşama tutundu.

Kayseri'de yaşayan Erzurumlu 6 çocuk babası Sade'ye yaklaşık 12 yıl önce Hepatit B'ye bağlı karaciğer yetmezliği sebebiyle siroz tanısı konuldu.

Uzun yıllar gördüğü tedavilere cevap alamayan ve 2 yıl önce organ nakli için kadavradan sıraya yazılan Sade, hastalığı ilerleyince Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Necip Altundaş'a başvurdu.

Karaciğer nakli için önce Sade'nin kardeşleri tetkik yaptırdı ancak nakle uygun olmadı. Daha sonra babalarına "ciğerinden bir parça" verebilmek için tetkik yaptıran kardeşlerden 20 yaşındaki Celil, verici olmaya uygun bulundu.

Bunun üzerine Celil'den alınan karaciğer dokusu, Doç. Dr. Altundaş başkanlığındaki ekip tarafından Sade'ye başarıyla nakledildi.

12 yıldır mücadele ettiği hastalıktan kurtuldu

Sade, buradaki tedavilerle hem karaciğerindeki tümörden hem de oğlundan nakledilen doku ile 12 yıldır mücadele ettiği hastalıktan da kurtulmanın mutluluğunu yaşıyor.

Baba Adil Sade, AA muhabirine, 2014 yılından beri bu hastalıkla mücadele ettiğini ve tedavilere sonuç alamadığını anlattı.

Yaklaşık 2 yıl önce organ nakli önerildiğini ifade eden Sade, "Çocuklarıma tetkik yapıldı, sadece Celil'in dokuları uyunca nakil gerçekleştirildi. Kardeşlerim de bağışçı olmak istedi ama nakil için uygun görülmedi." dedi.

Sade, hastalığı sürecinde çok sıkıntılar çektiğini belirterek, organ nakliyle sağlığına kavuştuğunu ve hastane hizmetlerinden çok memnun kaldığını aktardı.

Organ Nakli Merkezi sorumlusu Doç. Altundaş başta olmak üzere tüm ekibe teşekkür eden Sade, "Taburcu oluyorum, durumum iyi çok şükür. Dile getiremeyeceğim kadar çok mutluyum. Oğlumdan aldığım için daha iyi oldu, onun bir parçasını taşımak ayrıca mutluluk veriyor. Oğluma çok teşekkür ederim. İnşallah iyi günler görür. Oğlumdan alınan organ beni hayata bağladı." diye konuştu.

"Yine ihtiyaç olsun seve seve veririm"

Celil Sade de babası adına 2 yıl önce kadavradan nakil için başvuruda bulunduklarını anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Amcalarım ve 6 kardeş organ nakli için gönüllü olduk, sırasıyla tetkik yaptırdık. Amcalarım ve kardeşlerimin uygun olmadı, benimki uydu, zaten gönüllüydüm. Babam sağlığına kavuştu, ben de çok şükür iyiyim. Evlat olarak vazifemizi yerine getirdik, fedakarlığımızı yaptık. Babama canım feda. Çok mutluyum, sonuçta babam yabancıdan değil benden organ aldı, yine ihtiyaç olsun seve seve veririm."

Organ nakli merkezinde görevli Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Küçük de hastanın karaciğerinde tümör olduğunu belirterek, "Hastaya yapılan tetkiklerin ardından tümörünü mikrodalga ablasyon yöntemiyle kapalı şekilde yaktık ve bekleme sürecine aldık. Organ nakline uygun sürece gelince oğlu tarafından canlı karaciğer nakli gerçekleştirdik. Oğlu taburcu olmuştu şimdi Adil beyi taburcu ediyoruz." şeklinde konuştu.

Dr. Küçük, böbrek ve karaciğer nakli için bekleyen çok hasta olduğunu vurgulayarak, kadavradan organ bağışının çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Sağlık, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Baba-oğul karaciğer nakliyle sağlığına kavuştu - Son Dakika

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