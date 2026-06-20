Baba-oğul YKS\'de El Ele

Hakkari'de yaşayan emekli sınıf öğretmeni Aziz Hatipoğlu, oğlu Mustafa Hatipoğlu'nun Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanına ortak oldu.

Sınıf öğretmeni olarak 26 yıl görev yaparak yüzlerce öğrenci yetiştiren 70 yaşındaki Hatipoğlu, bu yıl oğluyla birlikte sınava girdi.

Uzun süredir birlikte ders çalışarak sınava hazırlanan baba ve oğlu, Halife Derviş Mahallesi'nde bulunan Yunus Emre İlkokulu ve Ortaokulu'nda sınav heyecanı yaşadı.

Sınav öncesinde AA muhabirine açıklamada bulunan Hatipoğlu, meslek yaşamı boyunca birçok öğrencinin eğitimine katkı sunduğunu söyledi.

Öğrenmenin yaşının olmadığını göstermek istediğini dile getiren Hatipoğlu, şöyle konuştu:

"50 yıl sonra tekrar sınava girmeyi düşündüm. Gençleri motive etmek istedim. Oğluma moral vermek amacıyla sınava gireceğim. Hukuk okumak istiyorum. İyi bir avukat olmayı hedefliyorum. Yıllar sonra sınava girmek insanı heyecanlandırıyor. 26 yıl öğretmenlik yaptım. Yüzlerce öğrenci yetiştirdim. Öğrencilerim arasında doktor, mühendis, hakim, savcı ve memur olanlar var. Beni gördükleri yerde saygılarını eksik etmiyorlar."

21 yaşındaki Mustafa Hatipoğlu ise babasının motivasyonu sayesinde bu yıl sınava girdiğini belirtti.

Babası ile sınava girmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Hatipoğlu, hedefinin güzel bir bölüm kazanmak olduğunu kaydetti.