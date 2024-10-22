Baba Tutuklandı

BABA TUTUKLANDI
Mersin'in Tarsus ilçesinde Oktay Hoş (49) maddi konular nedeniyle aralarının bozuk olduğu, aracına ve işyerine zarar verdiği ampute milli voleybolcu kızı İlke Naz Hoş'un (20) suç duyurusu üzerine gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba Hoş, çıkartıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince uzaklaştırma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklandı.
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