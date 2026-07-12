Baba ve Kızın Ortak Başarı Hikayesi - Son Dakika
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Baba ve Kızın Ortak Başarı Hikayesi

12.07.2026 11:19
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AFAD ekibi amiri Nuri Yıldız ile kızı Fatma, afetlerde birlikte hayat kurtarıyor.

İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) bünyesinde görev yapan arama ve kurtarma ekip amiri Nuri Yıldız ile geçen yıl aynı timde göreve başlayan kızı Fatma Sedef Yıldız, afetlerde omuz omuza görev yaparak hayat kurtarıyor.

AFAD'da çeyrek asırdır arama ve kurtarma çalışmalarında yer alan 53 yaşındaki Nuri Yıldız, Kahramanmaraş merkezli depremler başta, Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen çok sayıda afette görev aldı.

Babasının mesleğine küçük yaşlardan itibaren ilgi duyan 23 yaşındaki Fatma Sedef Yıldız ise AFAD İzmir İl Müdürlüğü yerleşkesindeki lojmanlarda büyüdü.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biyokimya Programı'ndan mezun olan genç kız, AFAD'ın tekniker alım sınavını kazanarak geçen yıl babasının görev yaptığı arama ve kurtarma timine katıldı.

Mesai saatlerinde amir personel ilişkisi

Tatbikat ve operasyonlarda aynı ekipte görev yapan baba ile kızı, mesai saatlerinde amir personel ilişkisini korurken, mesai sonrasında baba kız olmanın sıcaklığını yaşıyor.

Nuri Yıldız, AA muhabirine, kızının çocukluk yıllarından itibaren eğitim ve tatbikatları yakından takip ettiğini söyledi.

Kızının zamanla mesleğe ilgi duymaya başladığını belirten Yıldız, "Buradaki çalışmalarımızı görüyordu. Sivil toplum örgütlerine eğitimler veriyorduk. Onların içindeki kız çocuklarını görüyordu. 'Kızlar da bu işi yapar mı?' diye bana soruyordu. Devamlı bir merakı vardı. Sonra üniversiteyi bitirme döneminde AFAD bir tekniker alımına çıktı. Puanı tutunca 'baba gireyim mi?' dedi. Ben de 'tamam' dedim. Meslektaş olduk. Aynı ekipte birlikte can kurtarır olduk." dedi.

Yıldız, aynı timde görev yaptığı kızıyla sabah işe geldiğini, tüm günlerini birlikte geçirdiklerini söyledi.

Kızını mesaide bir ekip personeli olarak gördüğünü dile getiren baba Yıldız, şunları kaydetti:

"Benim için Ahmet'ten ve Mehmet'ten bir farkı yok. Ona torpil yapmaya kalkarsam, onu kayırmaya kalkarsam yeri gelir hayatıyla da oynarım. Biz işimizde hayatımızı tehlikeye atıyoruz. Bu nedenle onu kayırmamam gerekir. Ona riskleri minimize etmeyi daha sonra da olaylara müdahale etmeyi öğrettim. Evde kızım ama sahada ekip personeli. İş yerindeyken herkes kendi işini yapıyor. 17.30'dan sonra 'kızım ne yapıyorsun' diye soruyorum. Gündüz ise 'Sedef şunu şöyle yapalım' deyip, iş veriyorum."

"Amirim demekte zorlanıyorum ama alışmaya çalışıyorum"

Fatma Sedef Yıldız da küçük yaşlardan bu yana tatbikat alanı bahçesinde bulunan evlerinin balkonundan babasının arama ve kurtarma ekiplerine eğitim vermesini izleyerek büyüdüğünü anlattı.

Hayat kurtarmanın çok güzel bir duygu olduğunu belirten Yıldız, şunları söyledi:

"Babama hep özenirdim, önümdeydi. Hep izlerdim, hayalim değildi ama belli afetlerden sonra babamın yaptığı mesleği yapmayı çok istedim. Babamı kendime rol model olarak aldım. Özendim. Tabii kahramanımdı. İş yerinde amirim olarak görüyorum. O da beni ayırmadan işimizi yapıyoruz. İş yerinde normal ekipten biriyim tabii mesai bitince 'baba' diyorum. Bazen amirim demekte zorlanıyorum ama alışmaya çalışıyorum. Ekip amiri olmak da kolay değil. Bence iletişim konusunda çok iyi. Babamla hayat kurtarmak çok güzel bir şey."

İzmir AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci ise kurum olarak geniş bir aile olduklarını ifade ederek, Nuri Yıldız ile kızı Fatma Sedef Yıldız'a çalışmalarında başarı diledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Nuri Yıldız, Güncel, Yaşam, AFAD, Son Dakika

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