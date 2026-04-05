Deva Partisi Lideri Babacan'dan doğal gaz ve elektriğe yapılan zamma tepki - Son Dakika
Deva Partisi Lideri Babacan'dan doğal gaz ve elektriğe yapılan zamma tepki

Deva Partisi Lideri Babacan\'dan doğal gaz ve elektriğe yapılan zamma tepki
05.04.2026 10:06
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, elektrik ve doğal gazda yapılan yüzde 25'lik zam ile ilgili olarak, bu artışın vatandaşları daha da zor duruma sokacağını belirtti. Vergilerde indirim ve geçici sübvansiyon çağrısı yaptı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, elektrik ve doğal gaza yüzde 25 zam yapılmasına tepki göstererek, "Bu artış, beklenti yönetimi açısından çok yanlış olduğu gibi, zaten hayat pahalılığı altında ezilen vatandaşlarımızı daha da zora sokacaktır. Enerji maliyetlerinde hızlı artışlar olsa bile vergilerde indirim yapılmalı, geçici sübvansiyon uygulanmalı, geniş kesimler korunmalıdır" ifadelerini kullandı.

"BU ZAM ZATEN HAYAT PAHALILIĞI ALTINDA EZİLEN VATANDAŞLARIMIZI DAHA DA ZORA SOKACAKTIR"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Yıllık enflasyonun yüzde 20 olarak hedeflendiği bir yılda elektriğe, doğal gaza bir çırpıda yüzde 25 zam yapıldı. Bu artış, beklenti yönetimi açısından çok yanlış olduğu gibi, zaten hayat pahalılığı altında ezilen vatandaşlarımızı daha da zora sokacaktır. Enerji maliyetlerinde hızlı artışlar olsa bile; vergilerde indirim yapılmalı, geçici sübvansiyon uygulanmalı, geniş kesimler korunmalıdır. Beklentilerin bozulmasına asla izin verilmemelidir. Devlet bunun için vardır, ekonomi yönetimi bunun için vardır."

Kaynak: ANKA

Deva Partisi, Ali Babacan, Politika, Ekonomi, Enerji, Güncel, Zam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deva Partisi Lideri Babacan'dan doğal gaz ve elektriğe yapılan zamma tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • h.m.633463 h.m.633463:
    makarnacilar ve akkoyunlar devam 16 21 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    fırsatını Buldukça akına karasına bakmadan kymaya devam:))) 2 2
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Sanırım Bu zam kuyumcular önünde sırada bekleyen vatandaşları 0.5 oranında etkileyecek 17 14 Yanıtla
  • Hayrettin Yücel Hayrettin Yücel:
    selami bakıyorumda çok memnunsun ben bugün ortalığa çıkamazsın diye düşünmüştüm aç kombileri gaz bedavaa gaz bedavaaaa 17 10 Yanıtla
  • Emi Emii Emi Emii:
    Laf ola torba dola,dünya dışında yaşıyor sanki. 15 0 Yanıtla
  • Oa343862! Oa343862!:
    Etkisiz bade.lerden biride bu 9 1 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Deva Partisi Lideri Babacan'dan doğal gaz ve elektriğe yapılan zamma tepki - Son Dakika
