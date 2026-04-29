Babacan: Emekçi yorgunsa ülke de yorgundur

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yeni Yol Partisi'nin grup toplantısında konuştu. 1 Mayıs'ı kutlayarak başlayan Babacan, 'Bir ülkenin gerçek gücü emekçilerdir. Emekçi yorgunsa ülke de yorgundur' dedi. Doruk Madencilik işçilerinin açlık grevine değinen Babacan, 'Uzlaşma sağlandı, takipçisi olacağız' ifadelerini kullandı.

Babacan, ekonomik durumu eleştirerek, 'İnsanlar çalışıyor ama geçinemiyor. Bu kötü yönetim ülkeyi perişan etti' dedi. Erdoğan'ın eski çay simit hesabını hatırlatan Babacan, 'Asgari ücret çayla simide bile yetmiyor' diye konuştu. Enflasyonla mücadele için üretimin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Taksimetre düzenlemesine tepki gösteren Babacan, 'İktidardakilere sesleniyorum, sizin bu millete bir kastınız mı var?' dedi. Yabancı yatırımların gelmemesinin nedenini hukuki güvensizlik ve adaletsizlik olarak sıraladı. Gençlerin suç örgütlerine yönelmesine dikkat çeken Babacan, 'Fırsat eşitliği olmayan bir düzende gençler suç örgütlerinin ağına düşüyor' uyarısında bulundu.