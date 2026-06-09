(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ücretli Öğretmenler Dayanışma Derneği Başkanı Levent Atasoy ve beraberindeki heyetle Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.
Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genel merkezimizde Ücretli Öğretmenler Dayanışma Derneği'ni ağırladık. Dernek Başkanı Sayın Levent Atasoy ve heyetine ziyaretleri için teşekkür ediyorum" dedi.
Son Dakika › Güncel › Babacan, Ücretli Öğretmenler Derneği'ni Ağırladı - Son Dakika
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