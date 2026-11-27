Babaeski'de sokakta çalışan çocuklara denetim, risk taşıyanlar birime yönlendirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli'de Çocuklar Güvende Projesi kapsamında sokakta çalışan çocuklara yönelik denetim yapıldı. Babaeski'de Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, emniyet ve zabıta personelinden oluşan ekip sokak, cadde ve metruk binaları taradı; risk taşıyan çocuklar birime yönlendirildi.
Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce yürütülen Çocuklar Güvende Projesi kapsamında denetim gerçekleştirildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Babaeski Emniyet Amirliği ve Babaeski Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personelinden oluşan ekip, kentte sokakta çalışan veya çalıştırılan çocuklara yönelik koruyucu ve önleyici hizmetler kapsamında denetimde bulundu.
Ekip, Babaeski İlçe Emniyet Amirliği başlangıç noktasından hareketle sokak, cadde, meydan ve metruk binalarda alan taraması gerçekleştirdi.
Sokakta çalıştığı belirlenen ya da suça sürüklenme riski taşıyan çocuklar, Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimine yönlendirildi.
Kaynak: AA
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