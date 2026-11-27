Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce yürütülen Çocuklar Güvende Projesi kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Babaeski Emniyet Amirliği ve Babaeski Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personelinden oluşan ekip, kentte sokakta çalışan veya çalıştırılan çocuklara yönelik koruyucu ve önleyici hizmetler kapsamında denetimde bulundu.

Ekip, Babaeski İlçe Emniyet Amirliği başlangıç noktasından hareketle sokak, cadde, meydan ve metruk binalarda alan taraması gerçekleştirdi.

Sokakta çalıştığı belirlenen ya da suça sürüklenme riski taşıyan çocuklar, Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimine yönlendirildi.