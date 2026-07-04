Babaeski'de Süt Hijyeni Eğitimi Verildi

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde üreticilere süt sağım hijyeni eğitimi verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Ağayeri köyünde üreticilere yönelik gerçekleştirilen eğitimde, sağlıklı süt üretimi ve hijyen kuralları hakkında bilgi verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, konuşmasında, bu tür eğitimlerin önemli olduğunu söyledi.

Avrupa standartlarında süt üretildiğini ifade eden Karaca, standartların korunması ve kalitenin arttırılması için çalıştıklarını kaydetti.

Konuşmanın ardından, görevliler tarafından süt sağımı hakkında bilgi verildi.