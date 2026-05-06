Babaeski Garı ve Doğal Gaz Çalışmaları Devam Ediyor

06.05.2026 03:27
Babaeski'de hızlı tren hattı ve gar inşaatı sürerken, Demirköy'de doğal gaz altyapısı hızla ilerliyor.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Babaeski Garı ve hızlı tren hattı inşası devam ediyor.

Babaeski Belediye Başkanı Fırat Yayla, gar binası inşaatı ve demiryolu yapımı çalışmalarını inceledi.

Çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi alan Yayla, gar binası inşaatını gezdi.

Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattını bölgedeki ulaşım açısından çok önemli olduğunu ifade eden Yayla, hızlı tren ulaşımının ilçeye ayrı bir değer katacağını belirtti.

Yayla, çalışmalarda emeği geçen personele teşekkür etti.

Doğal gaz altyapı çalışmaları

Demirköy ilçesinde doğal gaz altyapı çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı Recep Gün, çalışmaları takip ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Ekiplerin çalışmalarını inceleyen Gün, doğal gaz altyapısının planlandığı takvim doğrultusunda hızla devam ettiğini söyledi.

Vatandaşların daha konforlu, güvenli ve çevre dostu bir enerjiye kavuşması adına önemli yatırımı hayata geçirebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Gün, ilçenin geleceği açısından büyük bir değer taşıdığını kaydetti.

GAZDAŞ ekiplerinin sahada yoğun bir şekilde çalışmaları yürüttüğünü dile getiren Gün, "Bizler de süreci yakından takip ediyor, yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek gerekli koordinasyonu sağlıyoruz. Amacımız, doğalgazı en kısa sürede tüm mahallelerimize ulaştırmak ve vatandaşlarımızın hizmetine sunmak. İlçemizi daha modern, daha yaşanabilir ve daha güçlü bir geleceğe taşımak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
