Babalar Günü Öncesi Kahramankazan Belediyesi'nde Piknik Coşkusu

(ANKARA) - Kahramankazan Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi'nin minik öğrencileri ve babaları, Babalar Günü öncesi düzenlenen piknikte bir araya geldi.

Kahramankazan Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri ve babaları, 15 Haziran Babalar Günü öncesi Piknik Alanı'nda düzenlenen etkinlikte buluştu.

Etkinlikte, çocuklar babalarına kendi elleriyle hazırladıkları hediyeleri verirken, birlikte oynanan oyunlar ve aktiviteler etkinliğe renk kattı.