Babalarının Hatırasını Yaşatıyorlar: Kardeşler Tarlayı Orakla Biçiyor - Son Dakika
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Babalarının Hatırasını Yaşatıyorlar: Kardeşler Tarlayı Orakla Biçiyor

Babalarının Hatırasını Yaşatıyorlar: Kardeşler Tarlayı Orakla Biçiyor

Osmaniye'de vefat eden babalarının hatırasını yaşatmak için yıllarca ekip biçtiği tarlayı satın alıp her sene buğday eken 6 kardeş, ürünlerini orakla hasat ediyor. Kardeşler, tarladaki mahsulün orakla hasadını gerçekleştirerek kışlık un ve bulgur ihtiyaçlarını karşılıyor. Tarlaya traktörün zarar verdiğini belirten kardeşler, babalarının hatırasını böyle devam ettirdiklerini ifade etti.

09.06.2024 13:13
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Osmaniye'de vefat eden babalarının hatırasını yaşatmak için yıllarca ekip biçtiği tarlayı satın alıp her sene buğday eken 6 kardeş, ürünlerini orakla hasat ediyor.

Sumbas ilçesine bağlı Çiçeklidere köyünün dik yamacında Hazine'ye ait 10 dönümlük araziyi kiralayan ve uzun yıllar buğday yetiştiren Ali Öztanrıkulu, 2021'de hayatını kaybetti.

Tarım makinelerinin zor girdiği arazinin boş kalmasına gönülleri elvermeyen 6 kardeş, Hazine'den satın aldıkları tarlayı bölüşmeden ekmeyi sürdürdü.

Her sene ekim döneminde bir araya gelen kardeşler, buğday tohumlarını elleriyle atarak ürünlerini yetiştiriyor.

Kardeşler, tarladaki mahsulün orakla hasadını gerçekleştiriyor.

Öztanrıkulu kardeşler, birlikte ekip el birliğiyle hasat ettikleri ürünleri aralarında paylaştırarak kışlık un ve bulgur ihtiyaçlarını karşılıyor.

"Babamın hatırası var burada"

Kardeşlerden Yakup Öztanrıkulu, AA muhabirine, babalarının her sene tarlayı mutlaka ekip biçtiğini, onun ölümünden sonra bu geleneği kardeşleriyle yaşatmaya devam ettiklerini söyledi.

Tarlaya çok dik ve taşlı olduğu için biçerdöverin giremediğini, traktörün de buğdaya zarar verdiğini dile getiren Öztanrıkulu, "Biz de kendi elimizle hiç zarar vermeden her tanesini topluyoruz. Eğer 10 kişi olursak 10 dönüm tarlayı sabahtan akşama 1 günde hasat edebiliyoruz." dedi.

Öztanrıkulu, kendilerinden sonra tarlanın bölüştürülmeden çocukları ve yeğenlerine kalacağını dile getirdi.

Onların da orakla hasadı devam ettirmesini umut eden Öztanrıkulu, "İşin parasında falan değiliz. Benim Kadirli'de iş yerim var ama burası ata toprağı. Babamın hatırası var burada. O, bu tarlayı hiç boş bırakmazdı. Biz de onun hatırasını böyle devam ettiriyoruz." diye konuştu.

Kardeşlerden Adil Öztanrıkulu da geleneksel yöntemlerle buğday biçmenin çok zor olduğunu ancak bu işi severek yaptıklarını anlattı.

Araziyi ekip orakla biçerken babalarını da yad ettiklerini dile getiren Öztanrıkulu, "Babam biz çocukken bu yöntemi öğrettiği için artık bizim için zor olmuyor. Traktörle hasat edebiliyoruz ama traktör ürüne çok zarar veriyor. Bizim de gönlümüz buna razı olmadığı için elimizle hasat ediyoruz." diye konuştu.

Öztanrıkulu, babasının yıllarca Hazine arazisinde tarım yaptığını belirterek, sözlerini, "Babamın hatırası olduğu için kardeşlerimle birleşip tarlayı satın aldık. Biçebildiğimiz kadar burayı bu yöntemle biçmeye devam edeceğiz. Yeni nesil bu işi yapmaya pek meyilli değil. O nedenle bizden sonra bu tarlayı ekip biçecek birisi olmayacak sanırım." diye tamamladı.

Kaynak: AA

Osmaniye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Babalarının Hatırasını Yaşatıyorlar: Kardeşler Tarlayı Orakla Biçiyor - Son Dakika

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