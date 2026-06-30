Depremde Yıkılan Bad-I Saba Konutları Davasında Yeniden Bilirkişi Raporu Alınacak

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde 42 kişinin yaşamını yitirdiği Bad-ı Saba Konutları davasında, kamu görevlisi sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı ve üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Depremde ailesini kaybeden Nuri Gülçin, "Sadece bu kamu görevlileri değil, binayı 15 kata çıkaranlar, özellikle belediye başkanlarının davaya dahil edilmesini ve yargılanmasını talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti, tüm sanıklar yönünden yeniden bilirkişi raporu düzenlenmesine hükmederek duruşmayı 1 Ekim'e erteledi.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Güneşevler Mahallesi'nde bulunan Bad-ı Saba Konutları A Blok'unun 6 Şubat depremlerinde yıkılması sonucu 42 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın yıkılmasına ilişkin önce müteahhit, statik proje müellifi ve şantiye şefi Şahin Avşaroğlu ile ortağı İsmail Avşaroğlu, mimari proje müellifi Hülya Kaptanoğlu, şantiye şefleri Ömer Faruk Tatarlı ve Ali Enes Çakallıoğlu, zemin etüt raporu müellifi Lutfi Varol, yapı denetim firması yetkilisi Ahmet Fatih Tekerek, statik proje uygulama ve denetçisi Hamit Kocabaş, mimari proje ve uygulama denetçileri Hasan Tümer ile Alper Ömer Doğan hakkında; ardından Dulkadiroğlu Belediyesi'nde İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Arzu Özaydın ile İmar ve Şehircilik Müdür Yardımcısı Serap Binici hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. İki dosyanın birleştirilmesine karar verildi.

Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, depremde yakınlarını kaybedenler, tutuklu sanık Şahin Avşaroğlu, bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

"RUHSAT İŞLEMLERİ YÜRÜRLÜKTEKİ MEVZUATA GÖRE YAPILDI"

Mahkeme Başkanı, haklarında dava açılan 2 kamu görevlisine ilişkin dosyanın ana dava dosyasıyla birleştirildiğini belirterek, sanıklara savunma yapmaları için söz verdi. Sanık Arzu Özaydın, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek imar mevzuatı kapsamında rutin işlemleri yerine getirdiklerini, ruhsat işlemlerinin yürürlükteki mevzuata göre yapıldığını savundu ve beraatini talep etti.

"KAT ARTIŞIYLA İLGİLİ HERHANGİ BİR İMZAM YOK"

Sanık Serap Binici ise Dulkadiroğlu Belediyesinde idareci olarak görev yaptığını, zemin etüt raporunda idareci sıfatıyla imzasının bulunduğunu ifade etti. Kat artışıyla ilgili herhangi bir imzasının bulunmadığını öne süren Binici, bina yıkımıyla ilgili sorumluluğunun olmadığını savunarak, beraatini istedi.

"BİNAYI 15 KATA ÇIKARMAYA İZİN VERENLER DAVAYA DAHİL EDİLMELİ"

Depremde 3 çocuğu ile annesini kaybeden Nuri Gülçin, "Sadece bu kamu görevlileri değil, binayı 15 kata çıkaranlar, özellikle belediye başkanlarının davaya dahil edilmesini ve yargılanmasını talep ediyorum" dedi.

Diğer müştekiler de sanıklardan şikayetçi olduklarını belirtti. Bir müşteki, "Kamu görevlisi sanıklar sadece idari anlamda imza attıklarını söylediler. Ben öğretmenim; okul müdürünün bizim üzerimizdeki sorumluluğundan kaçması gibi bir durum söz konusudur" diye konuştu.

YENİDEN BİLİRKİŞİ RAPORU ALINACAK

Tutuklu sanık Şahin Avşaroğlu da önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, binaya ilişkin daha uzman kişilerden rapor alınmasını talep etti, diğer sanıklar da önceki savunmalarını tekrar ettiklerini beyan etti.

Mahkeme heyeti, tüm sanıklar yönünden yeniden bilirkişi raporu düzenlenmesine, tutuksuz sanıklar ile tutuklu sanık Avşaroğlu'nun mevcut durumlarının devamına karar vererek, duruşmayı 1 Ekim'e erteledi.