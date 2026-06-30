Depremde Yıkılan Bad-I Saba Konutları Davasında Yeniden Bilirkişi Raporu Alınacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Depremde Yıkılan Bad-I Saba Konutları Davasında Yeniden Bilirkişi Raporu Alınacak

30.06.2026 18:16  Güncelleme: 19:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde 42 kişinin öldüğü Bad-ı Saba Konutları davasında belediye çalışanı iki kamu görevlisi ilk kez yargılandı, suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme yeniden bilirkişi raporu alınmasına karar vererek duruşmayı 1 Ekim'e erteledi.

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde 42 kişinin yaşamını yitirdiği Bad-ı Saba Konutları davasında, kamu görevlisi sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı ve üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Depremde ailesini kaybeden Nuri Gülçin, "Sadece bu kamu görevlileri değil, binayı 15 kata çıkaranlar, özellikle belediye başkanlarının davaya dahil edilmesini ve yargılanmasını talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti, tüm sanıklar yönünden yeniden bilirkişi raporu düzenlenmesine hükmederek duruşmayı 1 Ekim'e erteledi.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Güneşevler Mahallesi'nde bulunan Bad-ı Saba Konutları A Blok'unun 6 Şubat depremlerinde yıkılması sonucu 42 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın yıkılmasına ilişkin önce müteahhit, statik proje müellifi ve şantiye şefi Şahin Avşaroğlu ile ortağı İsmail Avşaroğlu, mimari proje müellifi Hülya Kaptanoğlu, şantiye şefleri Ömer Faruk Tatarlı ve Ali Enes Çakallıoğlu, zemin etüt raporu müellifi Lutfi Varol, yapı denetim firması yetkilisi Ahmet Fatih Tekerek, statik proje uygulama ve denetçisi Hamit Kocabaş, mimari proje ve uygulama denetçileri Hasan Tümer ile Alper Ömer Doğan hakkında; ardından Dulkadiroğlu Belediyesi'nde İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Arzu Özaydın ile İmar ve Şehircilik Müdür Yardımcısı Serap Binici hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. İki dosyanın birleştirilmesine karar verildi.

Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, depremde yakınlarını kaybedenler, tutuklu sanık Şahin Avşaroğlu, bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

"RUHSAT İŞLEMLERİ YÜRÜRLÜKTEKİ MEVZUATA GÖRE YAPILDI"

Mahkeme Başkanı, haklarında dava açılan 2 kamu görevlisine ilişkin dosyanın ana dava dosyasıyla birleştirildiğini belirterek, sanıklara savunma yapmaları için söz verdi. Sanık Arzu Özaydın, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek imar mevzuatı kapsamında rutin işlemleri yerine getirdiklerini, ruhsat işlemlerinin yürürlükteki mevzuata göre yapıldığını savundu ve beraatini talep etti.

"KAT ARTIŞIYLA İLGİLİ HERHANGİ BİR İMZAM YOK"

Sanık Serap Binici ise Dulkadiroğlu Belediyesinde idareci olarak görev yaptığını, zemin etüt raporunda idareci sıfatıyla imzasının bulunduğunu ifade etti. Kat artışıyla ilgili herhangi bir imzasının bulunmadığını öne süren Binici, bina yıkımıyla ilgili sorumluluğunun olmadığını savunarak, beraatini istedi.

"BİNAYI 15 KATA ÇIKARMAYA İZİN VERENLER DAVAYA DAHİL EDİLMELİ"

Depremde 3 çocuğu ile annesini kaybeden Nuri Gülçin, "Sadece bu kamu görevlileri değil, binayı 15 kata çıkaranlar, özellikle belediye başkanlarının davaya dahil edilmesini ve yargılanmasını talep ediyorum" dedi.

Diğer müştekiler de sanıklardan şikayetçi olduklarını belirtti. Bir müşteki, "Kamu görevlisi sanıklar sadece idari anlamda imza attıklarını söylediler. Ben öğretmenim; okul müdürünün bizim üzerimizdeki sorumluluğundan kaçması gibi bir durum söz konusudur" diye konuştu.

YENİDEN BİLİRKİŞİ RAPORU ALINACAK

Tutuklu sanık Şahin Avşaroğlu da önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, binaya ilişkin daha uzman kişilerden rapor alınmasını talep etti, diğer sanıklar da önceki savunmalarını tekrar ettiklerini beyan etti.

Mahkeme heyeti, tüm sanıklar yönünden yeniden bilirkişi raporu düzenlenmesine, tutuksuz sanıklar ile tutuklu sanık Avşaroğlu'nun mevcut durumlarının devamına karar vererek, duruşmayı 1 Ekim'e erteledi.

Kaynak: ANKA

Kahramanmaraş, Politika, 3. Sayfa, Mahkeme, Güncel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremde Yıkılan Bad-I Saba Konutları Davasında Yeniden Bilirkişi Raporu Alınacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Silivri’de yangın ihbarına giden itfaiye ekibine kürek fırlattı Silivri'de yangın ihbarına giden itfaiye ekibine kürek fırlattı
Almanya’daki 6 kişinin öldüğü silahlı saldırının faili Türk kökenli Almanya'daki 6 kişinin öldüğü silahlı saldırının faili Türk kökenli
Aziz Yıldırım esti gürledi: Guirrasy’e vereceğimiz paraya onu alırız Aziz Yıldırım esti gürledi: Guirrasy'e vereceğimiz paraya onu alırız
Antalya Havalimanı’nda adliye ek hizmet birimi resmen faaliyete geçti Antalya Havalimanı’nda adliye ek hizmet birimi resmen faaliyete geçti
İnanılmaz bir son Brezilya-Japonya mücadelesinde turu geçen takım 906’da belli oldu İnanılmaz bir son! Brezilya-Japonya mücadelesinde turu geçen takım 90+6'da belli oldu
Kadir İnanır’ın vefatıyla ilgili soruların ardından Türkan Şoray’ın kelimeleri boğazına düğümlendi Kadir İnanır’ın vefatıyla ilgili soruların ardından Türkan Şoray’ın kelimeleri boğazına düğümlendi
Son 3 turnuvada da aynı hüsran Japonya için yine olmadı, yine olmadı Son 3 turnuvada da aynı hüsran! Japonya için yine olmadı, yine olmadı
Venezuela’daki facianın yeni görüntüleri ortaya çıktı: Ne insanlar ayakta durabildi ne de binalar Venezuela'daki facianın yeni görüntüleri ortaya çıktı: Ne insanlar ayakta durabildi ne de binalar
Çekya’da teknik direktör Koubek istifa etti Çekya'da teknik direktör Koubek istifa etti

19:49
Torunlarına bile anlatacakları tarihi olaya şahit olurken televizyon uyku moduna girdi
Torunlarına bile anlatacakları tarihi olaya şahit olurken televizyon uyku moduna girdi
19:36
Dünya Kupası’ndaki tarihi galibiyet sonrası 30 Haziran tarihi ülkede ulusal tatil ilan edildi
Dünya Kupası'ndaki tarihi galibiyet sonrası 30 Haziran tarihi ülkede ulusal tatil ilan edildi
19:05
Muslera’dan buruk veda
Muslera'dan buruk veda
18:55
1915 olaylarını ’soykırım’ olarak tanıyan İsrail’e Erdoğan’dan Kabine sonrası sert tepki
1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan İsrail'e Erdoğan'dan Kabine sonrası sert tepki
18:21
TFF’den kamp merkezi iddialarına yanıt
TFF'den kamp merkezi iddialarına yanıt
17:57
Ayşe Tokyaz’ın da katili İşte Cemil Koç’un eski sevgilisini öldüresiye dövdüğü anlar
Ayşe Tokyaz'ın da katili! İşte Cemil Koç'un eski sevgilisini öldüresiye dövdüğü anlar
17:22
CHP’de 26 il başkanı daha görevden alındı, 7 il başkanı ihraç talebiyle disipline sevk edildi
CHP'de 26 il başkanı daha görevden alındı, 7 il başkanı ihraç talebiyle disipline sevk edildi
17:21
İsteği reddedilince dükkanı basıp komşularına dehşeti yaşattı
İsteği reddedilince dükkanı basıp komşularına dehşeti yaşattı
16:13
Pasaportuna el konulmuştu First Lady Ankara için harekete geçti
Pasaportuna el konulmuştu! First Lady Ankara için harekete geçti
14:41
Nepal’de artan kuş gribi vakaları nedeniyle yüz binlerce kümes hayvanı itlaf edildi
Nepal'de artan kuş gribi vakaları nedeniyle yüz binlerce kümes hayvanı itlaf edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2026 19:57:40. #.0.4#
SON DAKİKA: Depremde Yıkılan Bad-I Saba Konutları Davasında Yeniden Bilirkişi Raporu Alınacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.