BAE Başsavcısı, Flydubai yardımcı pilotunun terör eylemine teşebbüs ettiğini açıkladı - Son Dakika
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BAE Başsavcısı, Flydubai yardımcı pilotunun terör eylemine teşebbüs ettiğini açıkladı

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BAE Başsavcısı, Flydubai uçağındaki yardımcı pilotun kaptana acil durum baltasıyla saldırıp uçağı ele geçirmeye çalışarak “terör eylemi” gerçekleştirmeye teşebbüs ettiğini açıkladı. Uçak olayın ardından Tebük'e acil iniş yapmış, Flydubai Tel Aviv uçuşlarını askıya almıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başsavcısı Hamed Seyf eş-Şamisi, Flydubai'nin Dubai'den İsrail'e giden uçağında yaşanan olaya ilişkin soruşturmaların, yardımcı pilotun "terör eylemi" gerçekleştirmeye teşebbüs ettiğini ortaya çıkardığını açıkladı.

BAE resmi ajansı WAM'ın aktardığına göre Şamisi, soruşturmaların, yardımcı pilotun uçuş sırasında planını uygulamaya başladığını ortaya koyduğunu belirtti.

Şamisi, yardımcı pilotun kokpitte kaptan pilota acil durum baltasıyla saldırdığını ve uçağın kontrolünü ele geçirmeye çalıştığını ifade etti.

Olayın tüm koşulları, nedenleri ve bağlantılarının ortaya çıkarılması amacıyla soruşturmaların sürdüğünü kaydeden Şamisi, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından nihai sonuçların açıklanacağını bildirdi.

Flydubai'nin Dubai'den İsrail'e gitmek üzere 30 Eylül'de havalanan FZ1073 sefer sayılı uçağı, yaşanan olayın ardından rotasını değiştirerek Suudi Arabistan'ın Tebük kentindeki havalimanına acil iniş yapmıştı.

Flydubai, Tel Aviv uçuşlarını ikinci bir duyuruya kadar askıya almıştı.

Ne olmuştu?

İsrail basını, Dubai'den Tel Aviv'e hareket eden uçağın Ürdün hava sahasında seyrettiği sırada önce genel acil durum kodu olan "7700", ardından uçağın kaçırıldığını ifade eden "7500" kodunu gönderdiğini duyurmuştu.

Kanal 12 televizyonu, olayın yolcu uçağını kullanan 2 pilotun kavga etmesinden kaynaklandığını belirtmiş, uçaktaki yardımcı pilotun Ummanlı olduğunu ve diğer pilotu bıçaklayarak uçağı düşürmeye çalıştığını iddia etmişti.

Umman vatandaşı olduğu öne sürülen yardımcı pilotun, kaptan pilotu defalarca bıçakladığı iddiasına yer verilen haberde, kabin ekibi ve bazı yolcuların kokpite girdikleri ve yardımcı pilota müdahale ettikleri ileri sürülmüştü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, olayda pilotlardan birinin "uçağı düşürme teşebbüsünde bulunduğuna dair işaretlerin olduğunu" iddia ederken; BAE'ye ait hava yolu şirketi Flydubai, Dubai-Tel Aviv seferini yapan uçağın kokpitinde çıkan kavganın sebebinin belirsiz olduğunu bildirmişti.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada BAE'den bir güvenlik ekibinin katılımıyla yürütülen ilk soruşturmada, yardımcı pilotun pilota saldırdığı ve olayda her ikisinin de yaralandığının belirlendiğini bildirmişti.

Pilot ile yardımcı pilotun tedavilerinin tamamlanmasının ardından BAE güvenlik ekibi eşliğinde Abu Dabi'ye gitmek üzere Suudi Arabistan'dan ayrıldıkları kaydedilmişti.

Kaynak: AA
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