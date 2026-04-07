BAE'de Balistik Füze Saldırısı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Şarika bölgesinde bir telekomünikasyon şirketinin bulunduğu binaya balistik füzeyle saldırı düzenlendiği, olayda yabancı uyruklu 2 kişinin yaralandığı bildirildi.
Şarika Emirliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Thuraya telekomünikasyon" şirketinin bulunduğu binaya " İran'dan ateşlenen" balistik füzenin isabet ettiği belirtildi.
Olayda Pakistan uyruklu 2 kişinin yaralandığı, tedavi için hastaneye nakledildikleri ifade edildi.
BAE'den paylaşılan son verilerde, İran'ın saldırılarının başlangıcından bu yana ülke hava savunma sistemlerinin toplamda 520 balistik füze, 26 seyir füzesi ve 2 bin 221 İHA'yı imha ettiği belirtilmişti.
İran, ABD-İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat'tan bu yana BAE ve Bahreyn başta olmak üzere ABD üslerinin bulunduğu bazı bölge ülkelerinde belirlediği kritik hedeflere füze ve İHA saldırıları düzenliyor.
