BAE'de Havalimanında Ölümlü Olay

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de bulunan Zayed Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen "olayda" 1 Asya uyruklu kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

Abu Dabi Hükümetine bağlı Havalimanları Şirketi tarafından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, havalimanında yaşanan olayda 1 Asyalı vatandaşın yaşamını yitirdiği ve 7 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, olayın niteliğine ilişkin ise ayrıntı paylaşılmadı.

Olayın, ABD-İsrail saldırılarına karşılık olarak İran'ın BAE'deki ABD üslerini hedef alan saldırıları nedeniyle meydana geldiği belirtiliyor.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken, İsrail ve ABD dün sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran ile İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah başta olmak üzere 24 eyalette çeşitli noktalar hedef alındı.

İran Kızılayı saldırılarda şu ana kadar 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını bildirdi.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran ordusu Bahreyn, BAE, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde de ABD üslerine ve hedeflerine yönelik füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırılarda bulundu.