BAE'de İran Saldırısı: 3 Ölü 68 Yaralı

(ANKARA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, İran saldırıları sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 68 kişinin yaralandığını bildirdi.

BAE Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran'dan ülkeye toplam 186 füze fırlatıldığı, bunların 172'sinin imha edildiği, 13'ünün deniz üzerinde etkisiz hale getirildiği, 1 füzenin ise BAE topraklarına isabet ettiği kaydedildi.

İran'a ait 812 insansız hava aracının (İHA) da tespit edildiği, bunlardan 755'inin hava savunma sistemlerince engellendiği ifade edilen açıklamada, hava savunma sistemlerinin saldırılar karşısında aktif şekilde çalıştığını bildirdi.

