BAE'de Uçuşlar Yeniden Başlatılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BAE'de Uçuşlar Yeniden Başlatılıyor

03.03.2026 01:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Abu Dabi Büyükelçiliği, BAE'de uçuşların kontrollü şekilde yeniden başlayacağını duyurdu.

(ANKARA) - T.C. Abu Dabi Büyükelçiliği, BAE'de uçuş operasyonlarının kontrollü ve kademeli şekilde yeniden başlatılmasına yönelik çalışıldığını belirtti. Vatandaşların, uçuş tarihleri öncesinde ilgili havayolu şirketlerinin duyurularını düzenli olarak takip etmeleri ve havalimanına gitmeden önce uçuşun teyidini almaları istendi.

T.C. Abu Dabi Büyükelçiliği, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) vatandaşlarını bölgedeki son gelişmeler konusunda bilgilendirdi. Büyükelçiliğin açıklaması şu şekilde:

"Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Değerli Vatandaşlarımız, Bölgedeki son gelişmeler doğrultusunda, Birleşik Arap Emirlikleri'nde uçuş operasyonlarının kontrollü ve kademeli şekilde yeniden başlatılmasına yönelik emareler görülmektedir. Bu süreçte, ilgili hava yolu şirketleri tarafından yapılacak duyuruların düzenli olarak takip edilmesi ve seyahat tarihinde havalimanına gitmeden önce uçuşun teyidi önem arz etmektedir."

Abu Dabi Kültür ve Turizm Departmanı tarafından otel yönetimlerine iletilen yazıya göre, kalış süreniz sona ermiş olsa dahi talep etmeniz halinde otelden çıkarılmamanız gerekmektedir. Söz konusu yazıda, mücbir sebep nedeniyle otelde kalmaya devam edilmesinden kaynaklanan masrafların ilgili departman tarafından karşılanacağı belirtilmektedir. Bu çerçevede, uçuşunuzu gerçekleştirebileceğiniz tarihe kadar otelinizden çıkış yapmamanız tavsiye edilmektedir.

Sükünetinizi korumanız, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamanız ve yalnızca Büyükelçiliğimiz, Başkonsolosluğumuz ile BAE resmi makamları tarafından yapılan açıklamaları dikkate almanız önemle rica olunur. Acil durumlarda Büyükelçiliğimize +971 50 869 9389 numaralı telefondan, Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne ise +90 312 292 29 29 numaralı hattan ulaşabilirsiniz. Saygıyla duyurulur."

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Havacılık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAE'de Uçuşlar Yeniden Başlatılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’ye ait savaş uçağı Kuveyt’te düştü ABD'ye ait savaş uçağı Kuveyt'te düştü
Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu
Süper maç 2 kere geriye düştüler ama 3 puanı söküp aldılar Süper maç! 2 kere geriye düştüler ama 3 puanı söküp aldılar
İran’da kritik akşam Yetkililer saat verdi İran'da kritik akşam! Yetkililer saat verdi
ABD-İsrail, İran’da nükleer tesisi vurdu ABD-İsrail, İran'da nükleer tesisi vurdu
Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler

00:04
CENTCOM: Hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 6’ya yükseldi
CENTCOM: Hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 6'ya yükseldi
23:34
İran Dışişleri Bakanı Arakçi’den ABD üssü bulunan ülkelere uyarı: Meşru hedefimiz
İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den ABD üssü bulunan ülkelere uyarı: Meşru hedefimiz
23:14
İran, Hürmüz Boğazı’nı kapattı: Geçmeye çalışan her gemiyi hedef alacağız
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı: Geçmeye çalışan her gemiyi hedef alacağız
22:52
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tutuklandı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tutuklandı
22:33
Fatma Nur öğretmeni hayattan alan saldırı sonrası eğitim sendikaları iş bırakacak
Fatma Nur öğretmeni hayattan alan saldırı sonrası eğitim sendikaları iş bırakacak
22:08
Lübnan’da İsrail’in saldırılarında can kaybı 52’ye yükseldi
Lübnan'da İsrail'in saldırılarında can kaybı 52'ye yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 02:26:33. #7.13#
SON DAKİKA: BAE'de Uçuşlar Yeniden Başlatılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.