BAE'deki Türk Vatandaşlarına Destek Formu

(ANKARA) - Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçiliği, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) geçici olarak bulunan Türk vatandaşları için durum tespit ve destek talep formu paylaştı.

Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçiliği'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda formun linki yer aldı. Paylaşımda, "BAE'de geçici olarak bulunan vatandaşlarımızın dikkatine: Son gelişmeler nedeniyle seyahat planları etkilenmiş olan vatandaşlarımızın, iletişim bilgilerini güncelleme amacıyla hazırlanmış olan formu QR kod veya link aracılığıyla doldurmaları rica olunur" ifadelerine yer verildi.