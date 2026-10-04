BAE'den serbest bırakılan 4 İranlı tutuklunun İsrail'e nakledildiği iddia edildi - Son Dakika
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BAE'den serbest bırakılan 4 İranlı tutuklunun İsrail'e nakledildiği iddia edildi

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Tabnak'a göre BAE, dün serbest bıraktığı 4 İranlı tutukluyu İsrail'e nakletti; naklin Abu Dabi üzerinden yapıldığı öne sürüldü. İran Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekayi, BAE ile istişareler sonucu bir grup İran vatandaşının serbest bırakıldığını belirterek BAE'ye teşekkür etmişti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) dün serbest bıraktığı İranlı tutuklulardan dördünü İsrail'e gönderdiği iddia edildi.

İran'dan yayın yapan "Tabnak" haber platformunun kaynaklarına dayandırdığı habere göre, BAE, dün 4 İranlı tutukluyu İsrail'e nakletti.

Haberde, nakil işleminin Abu Dabi üzerinden gerçekleştirildiği öne sürüldü.

İran'ın Abu Dabi Büyükelçiliği, BAE'de tutuklu bir grup İran vatandaşının 1 Ekim'de serbest bırakıldığını açıklamıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de bugünkü basın toplantısında, BAE ile yapılan istişareler sonucunda bir grup İran vatandaşının serbest bırakıldığını belirterek, "Bu bizim için değerlidir ve biz de BAE yetkililerine, bir grup vatandaşımızı hapisten serbest bıraktıkları için teşekkür etmeliyiz." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: BAE'den serbest bırakılan 4 İranlı tutuklunun İsrail'e nakledildiği iddia edildi - Son Dakika
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